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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2672267326742675>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/45966 ... y-ukrayiny

Найбільший прибуток отримали:

«ПриватБанк» (27,4 млрд грн);
«Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн);
«Укрексімбанк» (2,3 млрд грн);
«Укрсиббанк» (2,1 млрд грн);
ПУМБ (2 млрд грн).
Найбільший збиток отримали:
«Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн);
«Правекс Банк» (50 млн грн);
«Банк Кредит Дніпро» (45 млн грн);
«Місто Банк» (24 млн грн);
«КомінвестБанк» (22 млн грн).


После просмотра этой новости на Финансах
на Игоря Валерьевича напала грусть.
Он не ел, не пил, не спал даже,
а ходил по Киеву и грустил.

Потом задумался,
зашел в ближайший ломбард заложил свой Vertu Signature Diamond за 88 тыс.дол.
и пошел в ближайший Фокстрот
покупать дешевый iPhone 11 Pro за полторушку.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 11 лис, 2019 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02

  zzzzzz написав:Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.

Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении.
Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.




Всё везде практически одинаково.
Если хорошая память или записывать.
Что мне врезалось в память ...
В Америке. Одна и та же бразильская тушёнка. 2005 г.-$2.25 2012-$4.25 2019-$6.45
В Украине. Житний рынок. Домашний пивнык - 2005 - 2010 - 80 грн. 2010-2015 - 180-200 грн. 2019 - 450 грн. Качка с 2005 до 2019 - со 150 грн. до 500 грн. Гуска с 200 грн. до 600-700 грн.
Фиксируйте и ведите свою статистику цен. Так вас никто не обманет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:После просмотра этой новости на Финансах
на Игоря Валерьевича напала грусть.
Он не ел, не пил, не спал даже,
а ходил по Киеву и грустил.


положите мне на счет 150 млрд овгз из кармана налогоплательщиков, и я стану прибыльнее всех банков в украине вместе взятых.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:15

  Дед Мороз написав:Ждём решения по Привату и посмотрим,чего стоит ваш прогноз)

Ну вот и поговорили,в конце концов мы отвечаем своими деньгами за принятые решения.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:17

  Дед Мороз написав:somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.


Чему меня научила история с ВТБ? Тому, что я могу получить деньги через 10 минут после обращения в банк-партнер ФГВФО. И тому, что держать больше 200к в одном банке - кретинизм. Вот и всё.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:19

  somilitark написав:
  greenozon написав:
  Mazay256 написав:
C 10:00 по Киеву начался день скидок на али, вот оплата через Приват и прилегла отдохнуть. До обеда так и не поднялась, позже не пробовал


станом на 17 00 теж НЕ працювало
:mrgreen:


Поставьте будильник на 3 часа ночи,тогда всё получится.

Я тоже зашёл,глянул на одну позицию,так вот цена не отличается сегодня от обычной,главное красиво оленей упаковать,не важно на каком рынке.


Понятное дело, нельзя прям всех продавцов заставить делать скидки, только потому что али назначил распродажу. Многие имитируют. Там вся суть в купонах и всяких играх-монетках, которыми можно выбить скидки от самого Али, а не в цене.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:44

  Сибарит написав:Хоть и оффтоп, но после прокатившейся тут недавно волны паники, надеюсь, некоторым станет спокойнее:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/397039.html

"Якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції" для цілей згадуваного Закону. «Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше."
Читал и так и эдак и по диагонали шевеля медленно губами, но не могу понять написанное :oops: .
Тоесть , б картой даже в банке/отделении можно только на р/с тому у кого есть РРО?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:47

  Vadim V написав:Тоесть , б картой даже в банке/отделении можно только на р/с тому у кого есть РРО?


Платить вы можете куда угодно, это проблемы с РРО - это проблемы принимающей стороны
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:18

будем улетать или падать? :) :lol:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:26

  proftpd66 написав:будем улетать или падать? :) :lol:

libo его знает
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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