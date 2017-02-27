«ПриватБанк» (27,4 млрд грн); «Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн); «Укрексімбанк» (2,3 млрд грн); «Укрсиббанк» (2,1 млрд грн); ПУМБ (2 млрд грн). Найбільший збиток отримали: «Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн); «Правекс Банк» (50 млн грн); «Банк Кредит Дніпро» (45 млн грн); «Місто Банк» (24 млн грн); «КомінвестБанк» (22 млн грн).
После просмотра этой новости на Финансах на Игоря Валерьевича напала грусть. Он не ел, не пил, не спал даже, а ходил по Киеву и грустил.
Потом задумался, зашел в ближайший ломбард заложил свой Vertu Signature Diamond за 88 тыс.дол. и пошел в ближайший Фокстрот покупать дешевый iPhone 11 Pro за полторушку.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 11 лис, 2019 19:08, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.
Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении. Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.
Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.
Всё везде практически одинаково. Если хорошая память или записывать. Что мне врезалось в память ... В Америке. Одна и та же бразильская тушёнка. 2005 г.-$2.25 2012-$4.25 2019-$6.45 В Украине. Житний рынок. Домашний пивнык - 2005 - 2010 - 80 грн. 2010-2015 - 180-200 грн. 2019 - 450 грн. Качка с 2005 до 2019 - со 150 грн. до 500 грн. Гуска с 200 грн. до 600-700 грн. Фиксируйте и ведите свою статистику цен. Так вас никто не обманет.
Дед Мороз написав:somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.
Чему меня научила история с ВТБ? Тому, что я могу получить деньги через 10 минут после обращения в банк-партнер ФГВФО. И тому, что держать больше 200к в одном банке - кретинизм. Вот и всё.
Mazay256 написав: C 10:00 по Киеву начался день скидок на али, вот оплата через Приват и прилегла отдохнуть. До обеда так и не поднялась, позже не пробовал
станом на 17 00 теж НЕ працювало
Поставьте будильник на 3 часа ночи,тогда всё получится.
Я тоже зашёл,глянул на одну позицию,так вот цена не отличается сегодня от обычной,главное красиво оленей упаковать,не важно на каком рынке.
Понятное дело, нельзя прям всех продавцов заставить делать скидки, только потому что али назначил распродажу. Многие имитируют. Там вся суть в купонах и всяких играх-монетках, которыми можно выбить скидки от самого Али, а не в цене.
"Якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції" для цілей згадуваного Закону. «Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше." Читал и так и эдак и по диагонали шевеля медленно губами, но не могу понять написанное . Тоесть , б картой даже в банке/отделении можно только на р/с тому у кого есть РРО?