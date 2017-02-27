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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2673267426752676>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:52

Libo Вот так и возникают нездоровые сенсации(С.)
Докладываю: 3,5-разовое питание в Лицее №100 "Подол" стоит 60 грн. в день. Вполне достойное, с овощами, фруктами и мясом. Более половины детей нашего класса так и питается. Еще есть те, кто на диете, кто не воспринимает общепит. Это не отрицает наличие модных мамочек с (предположительно) лицеистами в кафе на Сагайдачного, но, как это часто бывает в рассказах из цикла "Золотой миллиард", тут налицо художественное преувеличение.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:17

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/459669/najprybutkovishi-banky-ukrayiny

Найбільший прибуток отримали:

«ПриватБанк» (27,4 млрд грн);
«Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн);
«Укрексімбанк» (2,3 млрд грн);
«Укрсиббанк» (2,1 млрд грн);
ПУМБ (2 млрд грн).
Найбільший збиток отримали:
«Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн);
«Правекс Банк» (50 млн грн);
«Банк Кредит Дніпро» (45 млн грн);
«Місто Банк» (24 млн грн);
«КомінвестБанк» (22 млн грн).


После просмотра этой новости на Финансах
на Игоря Валерьевича напала грусть.
Он не ел, не пил, не спал даже,
а ходил по Киеву и грустил.

Потом задумался,
зашел в ближайший ломбард заложил свой Vertu Signature Diamond за 88 тыс.дол.
и пошел в ближайший Фокстрот
покупать дешевый iPhone 11 Pro за полторушку.



а де ощАд що має найбільшу к-сть відділень, АТМ і інших ніштячків

лише проїдають, ніц не заробляють? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:43

  matroSkin написав:Libo Вот так и возникают нездоровые сенсации(С.)
Докладываю: 3,5-разовое питание в Лицее №100 "Подол" стоит 60 грн. в день. Вполне достойное, с овощами, фруктами и мясом. Более половины детей нашего класса так и питается. Еще есть те, кто на диете, кто не воспринимает общепит. Это не отрицает наличие модных мамочек с (предположительно) лицеистами в кафе на Сагайдачного, но, как это часто бывает в рассказах из цикла "Золотой миллиард", тут налицо художественное преувеличение.


Я поэт, поэтому имею полное право на подобную стилистическую фигуру.
Обедаем в одних и тех же местах ...
Наверняка встречались … А может даже и спали ... :oops:
Тоже с Подола? :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=ZqxyClT3U64
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Я поэт
знамо дело.Тут почти все подоляне.Я с Волошской есичё
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сотрудники НАБУ нагрянули в Райффайзен Банк Аваль для задержания председателя правления.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:06

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:Я поэт
знамо дело.Тут почти все подоляне.Я с Волошской есичё


Тогда виделись. Может даже и выпивали ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:11

  freeze написав:Сотрудники НАБУ нагрянули в Райффайзен Банк Аваль для задержания председателя правления.

Рейдернуть хотят? Инвесторы потянутся вереницей... Не там копают опять, пока бочковский, василишин и подобные на свободе.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:15

  Libo написав:
  matroSkin написав:Libo Вот так и возникают нездоровые сенсации(С.)
... как это часто бывает в рассказах из цикла "Золотой миллиард", тут налицо художественное преувеличение.


Я поэт, поэтому имею полное право на подобную стилистическую фигуру.
Обедаем в одних и тех же местах ... Наверняка встречались … А может даже и спали ... :oops:
Тоже с Подола? :roll:

Libo
А я - гражданин. Более того, натурал :lol: Опять мимо.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:15

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:
  Libo написав:Я поэт
знамо дело.Тут почти все подоляне.Я с Волошской есичё


Тогда виделись. Может даже и выпивали ... :lol:

конечно,ты ж помнишь возле минфина "Хоривец" верхний(где банкет зал) и нижний(пивной).Ток я не пью с незнакомыми мне людьми.Так говаривал дядя Воланд.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:18

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:Сотрудники НАБУ нагрянули в Райффайзен Банк Аваль для задержания председателя правления.

Рейдернуть хотят? Инвесторы потянутся вереницей... Не там копают опять, пока бочковский, василишин и подобные на свободе.

Писарук инвестор чтоли?
Может и до остальных доберутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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