Libo Вот так и возникают нездоровые сенсации(С.) Докладываю: 3,5-разовое питание в Лицее №100 "Подол" стоит 60 грн. в день. Вполне достойное, с овощами, фруктами и мясом. Более половины детей нашего класса так и питается. Еще есть те, кто на диете, кто не воспринимает общепит. Это не отрицает наличие модных мамочек с (предположительно) лицеистами в кафе на Сагайдачного, но, как это часто бывает в рассказах из цикла "Золотой миллиард", тут налицо художественное преувеличение.
«ПриватБанк» (27,4 млрд грн); «Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн); «Укрексімбанк» (2,3 млрд грн); «Укрсиббанк» (2,1 млрд грн); ПУМБ (2 млрд грн). Найбільший збиток отримали: «Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн); «Правекс Банк» (50 млн грн); «Банк Кредит Дніпро» (45 млн грн); «Місто Банк» (24 млн грн); «КомінвестБанк» (22 млн грн).
После просмотра этой новости на Финансах на Игоря Валерьевича напала грусть. Он не ел, не пил, не спал даже, а ходил по Киеву и грустил.
Потом задумался, зашел в ближайший ломбард заложил свой Vertu Signature Diamond за 88 тыс.дол. и пошел в ближайший Фокстрот покупать дешевый iPhone 11 Pro за полторушку.
а де ощАд що має найбільшу к-сть відділень, АТМ і інших ніштячків
matroSkin написав:Libo Вот так и возникают нездоровые сенсации(С.) Докладываю: 3,5-разовое питание в Лицее №100 "Подол" стоит 60 грн. в день. Вполне достойное, с овощами, фруктами и мясом. Более половины детей нашего класса так и питается. Еще есть те, кто на диете, кто не воспринимает общепит. Это не отрицает наличие модных мамочек с (предположительно) лицеистами в кафе на Сагайдачного, но, как это часто бывает в рассказах из цикла "Золотой миллиард", тут налицо художественное преувеличение.
Я поэт, поэтому имею полное право на подобную стилистическую фигуру. Обедаем в одних и тех же местах ... Наверняка встречались … А может даже и спали ... Тоже с Подола?