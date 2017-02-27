RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2673267426752676

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:31

  matroSkin написав: А я - гражданин. Более того, натурал :lol: Опять мимо.


Письменность женская. Знаки препинания расставлены как у отличницы. Про питание детей так подробно, душевно и нежно написал... Как мама ... Не просто гражданин. А хороший гражданин. И семьянин тоже хороший. Кем про профессии будешь? Не из военных? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7456
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:32

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:
  Libo написав:Я поэт
знамо дело.Тут почти все подоляне.Я с Волошской есичё


Тогда виделись. Может даже и выпивали ... :lol:

конечно,ты ж помнишь возле минфина "Хоривец" верхний(где банкет зал) и нижний(пивной).Ток я не пью с незнакомыми мне людьми.Так говаривал дядя Воланд.[/quote]


Завязывайте ...
Какой то вечер ...не любезный ..
.. и Вы еще по нервам ездите...
холява
2
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:35

  холява написав:Завязывайте ...
Какой то вечер ...не любезный ..
.. и Вы еще по нервам ездите...


У меня еще новости есть не очень … про грядущий кризис … Но может уже завтра... Вам скоро спать ложиться, не хочу сон портить. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7456
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:а де ощАд що має найбільшу к-сть відділень, АТМ і інших ніштячків

лише проїдають, ніц не заробляють? :)

Замикає 20-ку з 200млн прибутку, бо ті всі ніштячки треба оплачувати))
stryzhko
 
Повідомлень: 691
З нами з: 04.10.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:00

НАБУ

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що #НАБУ та #САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства. Деталі — згодом.



НВ пишет что задержали Писарчука, председателья правления Аваля, бывшего зама Гонтаревой, который согласовывал выдачу кредитов рефинансирования ВиЭйБи банку ( Гонтарева тогда была в отпуске)

А вот история о том как выводили деньги из ВАБ банка
https://www.epravda.com.ua/publications ... YV6TGBnAXI
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36008
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3490 раз.
Подякували: 7778 раз.
 
Профіль
36
7
2
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:10

  Libo написав:
  холява написав:Завязывайте ...
Какой то вечер ...не любезный ..
.. и Вы еще по нервам ездите...


У меня еще новости есть не очень … про грядущий кризис … Но может уже завтра... Вам скоро спать ложиться, не хочу сон портить. :?

та давайте сейчас, наверное вы последний кто узнал о скором кризисе...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 20.11.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:16

  edvardd написав:та давайте сейчас, наверное вы последний кто узнал о скором кризисе...


В том то и дело, что он не такой уж и скорый … Просто его последствия будут необычными. Мозги наизнанку. А вы совсем не готовы … Деньги на депо сносите, эти дурацкие ОВГЗ покупаете, доллары под матрасы … Пропадет всё. Опять начнете с нуля, как в 90-е ...

:(
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7456
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3692 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему Рожкова хочет спасти от ареста главу Райффайзен и причем здесь ОВГЗ.
Кто Дубинского не переваривает, не читайте.

https://dubinsky.pro/news/rozhkova-pyta ... emy-s-ovgz
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13469
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3747 раз.
Подякували: 5531 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:33

  freeze написав:Почему Рожкова хочет спасти от ареста главу Райффайзен и причем здесь ОВГЗ.
Кто Дубинского не переваривает, не читайте.

https://dubinsky.pro/news/rozhkova-pyta ... emy-s-ovgz


Дубинский пишет бред.
Это дело НАБУ ведет с 2016 года.Вот подробности.

https://www.epravda.com.ua/publications ... YV6TGBnAXI
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36008
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3490 раз.
Подякували: 7778 раз.
 
Профіль
36
7
2
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:35

freeze

Вот объективная инфа

Справа ВіЕйБі банку була порушена у 2016 році. Події 14 року. Луценко навесні забрав цю справу з НАБУ перед оголошенням підозр, принаймні такі складалися, і передав в Нацполіцію. І от недавно Рябошапка повернув цю справу, ще й поскасовував постанови про закриття в справах-клонах. Залишилося лише почекати і от затримання, але в фейсбуці незадоволені. Бо там є ексзаступник голови НБУ Писарук, який нібито ні до чого (там же не тільки він, але й інши посадовці НБУ, ВіЕйБі банку і менеджмент фірм Бахматюка). Вже уявляю, як рефінанс ВіЕйБі отримав від НБУ без погодження там, просто захотів і узяв. Ага. До того ж, ВіЕйБі банк не надав НБУ програму фінансового оздоровлення, тобто як використовувати цей кредит. Без плану НБУ не мав видавати рефінанс. Забезпеченням кредиту були активи ВіЕйБі банку – різна нерухомість, майно власників, проте оцінку його вартості підробили – завищили. А після одержання кредиту почали виводити різними схемами.

Сам Бахматюк, за деякою інфою, вже не в Україні.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36008
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3490 раз.
Подякували: 7778 раз.
 
Профіль
36
7
2
  #<1 ... 2673267426752676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lejko_vit і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1616, 1617, 1618
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16172 1954483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лис, 2019 17:18
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6738 1472156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 21:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 35567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15803)
11.11.2019 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.