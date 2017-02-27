matroSkin написав: А я - гражданин. Более того, натурал Опять мимо.
Письменность женская. Знаки препинания расставлены как у отличницы. Про питание детей так подробно, душевно и нежно написал... Как мама ... Не просто гражданин. А хороший гражданин. И семьянин тоже хороший. Кем про профессии будешь? Не из военных?
У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що #НАБУ та #САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства. Деталі — згодом.
НВ пишет что задержали Писарчука, председателья правления Аваля, бывшего зама Гонтаревой, который согласовывал выдачу кредитов рефинансирования ВиЭйБи банку ( Гонтарева тогда была в отпуске)
edvardd написав:та давайте сейчас, наверное вы последний кто узнал о скором кризисе...
В том то и дело, что он не такой уж и скорый … Просто его последствия будут необычными. Мозги наизнанку. А вы совсем не готовы … Деньги на депо сносите, эти дурацкие ОВГЗ покупаете, доллары под матрасы … Пропадет всё. Опять начнете с нуля, как в 90-е ...
Справа ВіЕйБі банку була порушена у 2016 році. Події 14 року. Луценко навесні забрав цю справу з НАБУ перед оголошенням підозр, принаймні такі складалися, і передав в Нацполіцію. І от недавно Рябошапка повернув цю справу, ще й поскасовував постанови про закриття в справах-клонах. Залишилося лише почекати і от затримання, але в фейсбуці незадоволені. Бо там є ексзаступник голови НБУ Писарук, який нібито ні до чого (там же не тільки він, але й інши посадовці НБУ, ВіЕйБі банку і менеджмент фірм Бахматюка). Вже уявляю, як рефінанс ВіЕйБі отримав від НБУ без погодження там, просто захотів і узяв. Ага. До того ж, ВіЕйБі банк не надав НБУ програму фінансового оздоровлення, тобто як використовувати цей кредит. Без плану НБУ не мав видавати рефінанс. Забезпеченням кредиту були активи ВіЕйБі банку – різна нерухомість, майно власників, проте оцінку його вартості підробили – завищили. А після одержання кредиту почали виводити різними схемами.