Ташожтакое, Либо, еще ж недавно нас ждали потоки бабла и возможностей, а тут кризис. Что заставило сменить спичь?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:09
Ташожтакое, Либо, еще ж недавно нас ждали потоки бабла и возможностей, а тут кризис. Что заставило сменить спичь?
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:14
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Востаннє редагувалось somilitark в Вів 12 лис, 2019 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если вброс дубинского правда, то это пожалуй может несколько охладить перегретый рынок ОВГЗ.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:34
Может вы хоть почитаете то что я писал с ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ подтвреждением вместо того что-бы бред Дубинского анализировать ???
Там ссылки на реестр судебных решений
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот загадка такая :
Что будет - если НБУ оградить тремя рядами колючей проволки ?
Отгадка:
Каждый будет знать за что,он сидит.
Вообще-то у нас просто толпы челов во всех вообразимых сферах,
которым по-хорошему в Штатах по 300 лет отсидки дают,
и то, если в деле есть смягчающие обстоятельства.
А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:
-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :
https://news.finance.ua/ua/news/-/45970 ... zy-ekspert
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 12 лис, 2019 01:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:22
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/45966 ... aty-dolary
Вот советуют не продавать доллары, пока нет результатов переговоров по газу.
В принципе, прав очевидно, максимум что будет - это краткосрочный контракт на 1 год, что не есть "гуд" в плане макрофинансовой стабильности.
Не стоит сейчас сливать валюту.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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