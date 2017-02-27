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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2674267526762677

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:09

  Libo написав:
  холява написав:Завязывайте ...
Какой то вечер ...не любезный ..
.. и Вы еще по нервам ездите...


У меня еще новости есть не очень … про грядущий кризис … Но может уже завтра... Вам скоро спать ложиться, не хочу сон портить. :?

Ташожтакое, Либо, еще ж недавно нас ждали потоки бабла и возможностей, а тут кризис. Что заставило сменить спичь?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:14

[q.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 12 лис, 2019 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если вброс дубинского правда, то это пожалуй может несколько охладить перегретый рынок ОВГЗ.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:34

  escobar написав:Если вброс дубинского правда, то это пожалуй может несколько охладить перегретый рынок ОВГЗ.


Может вы хоть почитаете то что я писал с ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ подтвреждением вместо того что-бы бред Дубинского анализировать ???
Там ссылки на реестр судебных решений
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:39

zzzzzz, в данном случае одно другому не мешает...
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот загадка такая :

Что будет - если НБУ оградить тремя рядами колючей проволки ?



Отгадка:

Каждый будет знать за что,он сидит.


Вообще-то у нас просто толпы челов во всех вообразимых сферах,
которым по-хорошему в Штатах по 300 лет отсидки дают,
и то, если в деле есть смягчающие обстоятельства.


А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:
-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :
https://news.finance.ua/ua/news/-/45970 ... zy-ekspert
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 12 лис, 2019 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:22

  lejko_vit написав: Ташожтакое, Либо, еще ж недавно нас ждали потоки бабла и возможностей, а тут кризис. Что заставило сменить спичь?


Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/45966 ... aty-dolary

Вот советуют не продавать доллары, пока нет результатов переговоров по газу.

В принципе, прав очевидно, максимум что будет - это краткосрочный контракт на 1 год, что не есть "гуд" в плане макрофинансовой стабильности.

Не стоит сейчас сливать валюту.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра.

Попробую угадать :)
Запасаемся серебряными кувалдами и лопатами?
Сибарит
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