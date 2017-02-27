|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:53
ЗЫ
А кому не спится, можно начинать изучать серебряную Библию. Часть 1.
Разговор будет долгим. Даже в нескольких частях.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7459
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 3692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 12 лис, 2019 02:06
Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1788
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16172
|1954639
|
|
|6738
|1472249
|
П'ят 08 лис, 2019 21:20
ЛОБ
|
|293
|35662
|
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint