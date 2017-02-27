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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:53
ЗЫ
А кому не спится, можно начинать изучать серебряную Библию. Часть 1.
Разговор будет долгим. Даже в нескольких частях.
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Libo
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Додано: Вів 12 лис, 2019 02:06
Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали.
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Alex2007
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Додано: Вів 12 лис, 2019 03:35
orest написав: холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????
Я например проиндексировал(снизил) цены, хоть до сих пор выше среднего по рынку. Так же есть пару знакомых, которые также проиндексировали, некоторые позиции продаются с минимальной маржой, хоть и не по себестоимости.
Рынки не высококонкурентные.
Ашож остаётся, Spice must flow
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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