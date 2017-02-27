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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2674267526762677

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра.

Попробую угадать :)
Запасаемся серебряными кувалдами и лопатами?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:46

  Сибарит написав:
  Libo написав:Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра.

Попробую угадать :)
Запасаемся серебряными кувалдами и лопатами?


Oh yeah! :lol:
Но сначала будет анализ текущей ситуации и прогноз развития событий. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:53

ЗЫ

А кому не спится, можно начинать изучать серебряную Библию. Часть 1. 8) Разговор будет долгим. Даже в нескольких частях. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 02:06

  Автор77 написав:А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:
-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :
https://news.finance.ua/ua/news/-/45970 ... zy-ekspert


Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 03:35

  orest написав:
  холява написав:orest

Добрый Вечер ОРЕСТ .

Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?

Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????

Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?

1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????


Я например проиндексировал(снизил) цены, хоть до сих пор выше среднего по рынку. Так же есть пару знакомых, которые также проиндексировали, некоторые позиции продаются с минимальной маржой, хоть и не по себестоимости.
Рынки не высококонкурентные.

Ашож остаётся, Spice must flow
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 06:49

  escobar написав:Если вброс дубинского правда, то это пожалуй может несколько охладить перегретый рынок ОВГЗ.


Дубинский всегда выступал против деятельности Гонтаревой и Рожковой (ну конечно, ведь они же "рейдернули" банк его хозяина). Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.
Viktor
 
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