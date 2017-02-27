холява написав:

Добрый Вечер ОРЕСТ .Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?Это такой способ отобрать деньги (валюту)?Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...Ну не вижу ,хоть убей ...Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?