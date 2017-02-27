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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:19
Вот загадка такая :
Что будет - если НБУ оградить тремя рядами колючей проволки ?
Отгадка:
Каждый будет знать за что,он сидит.
Вообще-то у нас просто толпы челов во всех вообразимых сферах,
которым по-хорошему в Штатах по 300 лет отсидки дают,
и то, если в деле есть смягчающие обстоятельства.
А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:
-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :https://news.finance.ua/ua/news/-/45970 ... zy-ekspert
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 12 лис, 2019 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:22
Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра.
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Libo
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:22
https://news.finance.ua/ua/news/-/45966 ... aty-dolary
Вот советуют не продавать доллары, пока нет результатов переговоров по газу.
В принципе, прав очевидно, максимум что будет - это краткосрочный контракт на 1 год, что не есть "гуд" в плане макрофинансовой стабильности.
Не стоит сейчас сливать валюту.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:34
Libo написав:
Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра.
Попробую угадать
Запасаемся серебряными кувалдами и лопатами?
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Сибарит
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:46
Сибарит написав: Libo написав:
Кризис как раз и есть окно возможностей и бабла. При правильном анализе ситуации, правильных действиях и инструментах. Но об этом завтра.
Попробую угадать
Запасаемся серебряными кувалдами и лопатами?
Oh yeah!
Но сначала будет анализ текущей ситуации и прогноз развития событий.
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Libo
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:53
ЗЫ
А кому не спится, можно начинать изучать серебряную Библию. Часть 1.
Разговор будет долгим. Даже в нескольких частях.
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Libo
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Додано: Вів 12 лис, 2019 02:06
Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали.
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Alex2007
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Додано: Вів 12 лис, 2019 03:35
orest написав: холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????
Я например проиндексировал(снизил) цены, хоть до сих пор выше среднего по рынку. Так же есть пару знакомых, которые также проиндексировали, некоторые позиции продаются с минимальной маржой, хоть и не по себестоимости.
Рынки не высококонкурентные.
Ашож остаётся, Spice must flow
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Додано: Вів 12 лис, 2019 06:49
escobar написав:
Если вброс дубинского правда, то это пожалуй может несколько охладить перегретый рынок ОВГЗ.
Дубинский всегда выступал против деятельности Гонтаревой и Рожковой (ну конечно, ведь они же "рейдернули" банк его хозяина). Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.
p.s. Неужели кто-нибудь думает, что Райффайзен назначил бы председателем правления человека с запятнанной репутацией, который по версии бородатого недодепутата был в бегах заграницей.
Востаннє редагувалось Viktor
в Вів 12 лис, 2019 08:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 08:00
А разве у Дубинского что то написано про дело ? Там ни слова про дело на предправления Райффайзен.
Там почему Рожкова в шоке и мечется спасая действующую схему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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