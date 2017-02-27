freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:39
freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:55
Подтверждаю. В этот период работал в ГО ПтБ, на одном этаже с Катей, все постоянно на шухере, визиты силовиков в офис для изьятия серверов, паника сис. админа, когда его просят спрятать жесткие диски и самое интересное - задержание одного из членов правления посреди рабочего дня.
По разговору Рожкова не сильно отличается от манеры общения ИВК, позволяет мат на общих митингах и публичную пилюлю)
Как-то так
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06
|