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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2674267526762677

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:39

freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:55

  zzzzzz написав:freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.

Подтверждаю. В этот период работал в ГО ПтБ, на одном этаже с Катей, все постоянно на шухере, визиты силовиков в офис для изьятия серверов, паника сис. админа, когда его просят спрятать жесткие диски и самое интересное - задержание одного из членов правления посреди рабочего дня.
По разговору Рожкова не сильно отличается от манеры общения ИВК, позволяет мат на общих митингах и публичную пилюлю)
Как-то так :roll:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06

  Libo написав:ЗЫ

А кому не спится, можно начинать изучать серебряную Библию. Часть 1. 8) Разговор будет долгим. Даже в нескольких частях. :?


Я правильно понимаю, что вы сотрудник киевского магазина изделий из серебра?

Просмотрел сообщения в истории. Вы топите за покупку серебра все время. :mrgreen:
buratinyo
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