freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:39
freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:55
Подтверждаю. В этот период работал в ГО ПтБ, на одном этаже с Катей, все постоянно на шухере, визиты силовиков в офис для изьятия серверов, паника сис. админа, когда его просят спрятать жесткие диски и самое интересное - задержание одного из членов правления посреди рабочего дня.
По разговору Рожкова не сильно отличается от манеры общения ИВК, позволяет мат на общих митингах и публичную пилюлю)
Как-то так
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:21
Это как и с прошлыми "прогнозами" правительства, лишь их хотелки, чтобы повысить спрос оленей на валюту, ведь "раз столько прогнозирует правительство/банкиры, то точно не будет меньше! А больше - очень даже может быть!!!". Загоняют как могут, ведь уже привыкли к сладкому заработку на паникерах, и жаба давит терять эту схему. Или сами лоханулись и зашли в бакс дорого, теперь хотят слиться хотя бы "в ноль". Но непонятно на что они рассчитывают, ведь сейчас у населения и бизнеса имеется огромный долларовый навес для слива зимой, а оленей на всех не хватит. Сильно много конкурентов на слив.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:30
Цены там тоже хорошие. Вчера платил через Монобанк - все отлично прошло.
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поскольку Писарук явный член команды НБУ, нацбанковские могут захотеть слегка качнуть валютный рынок как ассиметричный ответ на его арест. Показать, кто тут рулит обменным курсом. Еще и с экспортеров сбить "благодарочку". Шлюзы приоктроют, дабы ликвидность щедро полилась на зеленые луга и евровые берега.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Здоровья и Хорошего Дня !
На окнах 24.55-24.70
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ночью прошли обыски еще у Чурия, члена правления НБУ, плюс еще у двух сотрудников НБУ, как бы с НБУ все обыски никак не связаны, но наверняка все переживают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:15
Цей крєндєль занадто зацікавлена особа. По даних його конкурентів паралельно ще заробляв на шантажуванні і цькуванні конкурентів.
Декларація його (розслідування Бігуса вчорашнє) - мінікопія олігархів типу ДУБневичів.
Може родичі?
Між іншим я був свідком організаціі обшуків детективами НАБУ.
Професіоналізмом там не пахне. Адресу не могли знайти)))
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:31
В Рожкової серйозна криша
кішка тонка її дістати, хоча да, є за що...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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