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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2675267626772678>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:39

freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:55

  zzzzzz написав:freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.

Подтверждаю. В этот период работал в ГО ПтБ, на одном этаже с Катей, все постоянно на шухере, визиты силовиков в офис для изьятия серверов, паника сис. админа, когда его просят спрятать жесткие диски и самое интересное - задержание одного из членов правления посреди рабочего дня.
По разговору Рожкова не сильно отличается от манеры общения ИВК, позволяет мат на общих митингах и публичную пилюлю)
Как-то так :roll:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:06

  Libo написав:ЗЫ

А кому не спится, можно начинать изучать серебряную Библию. Часть 1. 8) Разговор будет долгим. Даже в нескольких частях. :?


Я правильно понимаю, что вы сотрудник киевского магазина изделий из серебра?

Просмотрел сообщения в истории. Вы топите за покупку серебра все время. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:21

  Alex2007 написав:
  Автор77 написав:А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:
-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :
https://news.finance.ua/ua/news/-/45970 ... zy-ekspert


Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали. :mrgreen:

Это как и с прошлыми "прогнозами" правительства, лишь их хотелки, чтобы повысить спрос оленей на валюту, ведь "раз столько прогнозирует правительство/банкиры, то точно не будет меньше! А больше - очень даже может быть!!!". Загоняют как могут, ведь уже привыкли к сладкому заработку на паникерах, и жаба давит терять эту схему. Или сами лоханулись и зашли в бакс дорого, теперь хотят слиться хотя бы "в ноль". Но непонятно на что они рассчитывают, ведь сейчас у населения и бизнеса имеется огромный долларовый навес для слива зимой, а оленей на всех не хватит. Сильно много конкурентов на слив.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:30

  Moneta написав:

Понятное дело, нельзя прям всех продавцов заставить делать скидки, только потому что али назначил распродажу. Многие имитируют. Там вся суть в купонах и всяких играх-монетках, которыми можно выбить скидки от самого Али, а не в цене.


Цены там тоже хорошие. Вчера платил через Монобанк - все отлично прошло.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поскольку Писарук явный член команды НБУ, нацбанковские могут захотеть слегка качнуть валютный рынок как ассиметричный ответ на его арест. Показать, кто тут рулит обменным курсом. Еще и с экспортеров сбить "благодарочку". Шлюзы приоктроют, дабы ликвидность щедро полилась на зеленые луга и евровые берега.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Здоровья и Хорошего Дня !
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холява
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hamster bear написав:Поскольку Писарук явный член команды НБУ, нацбанковские могут захотеть слегка качнуть валютный рынок как ассиметричный ответ на его арест. Показать, кто тут рулит обменным курсом. Еще и с экспортеров сбить "благодарочку". Шлюзы приоктроют, дабы ликвидность щедро полилась на зеленые луга и евровые берега.


Ночью прошли обыски еще у Чурия, члена правления НБУ, плюс еще у двух сотрудников НБУ, как бы с НБУ все обыски никак не связаны, но наверняка все переживают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:15

  Viktor написав:
  escobar написав:Если вброс дубинского правда, то это пожалуй может несколько охладить перегретый рынок ОВГЗ.


Дубинский всегда выступал против деятельности Гонтаревой и Рожковой (ну конечно, ведь они же "рейдернули" банк его хозяина). Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.

p.s. Неужели кто-нибудь думает, что Райффайзен назначил бы председателем правления человека с запятнанной репутацией, который по версии бородатого недодепутата был в бегах заграницей.

Цей крєндєль занадто зацікавлена особа. По даних його конкурентів паралельно ще заробляв на шантажуванні і цькуванні конкурентів.
Декларація його (розслідування Бігуса вчорашнє) - мінікопія олігархів типу ДУБневичів.
Може родичі?
Між іншим я був свідком організаціі обшуків детективами НАБУ.
Професіоналізмом там не пахне. Адресу не могли знайти)))
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:31

  zzzzzz написав:freeze
Рожкова очень хорошо "отличилась" в Платинум банке. Там тоже могут начать копать.


В Рожкової серйозна криша
кішка тонка її дістати, хоча да, є за що... :mrgreen:
+50грн !
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