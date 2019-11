Додано: Вів 12 лис, 2019 09:50

Поскольку Писарук явный член команды НБУ, нацбанковские могут захотеть слегка качнуть валютный рынок как ассиметричный ответ на его арест. Показать, кто тут рулит обменным курсом. Еще и с экспортеров сбить "благодарочку". Шлюзы приоктроют, дабы ликвидность щедро полилась на зеленые луга и евровые берега.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.