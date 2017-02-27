Додано: Вів 12 лис, 2019 09:21

Alex2007 написав: Автор77 написав: А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:

-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :

https://news.finance.ua/ua/news/-/45970 ... zy-ekspert А пока что, новости озвучивают настрой банкиров:-27 гривен за 1 доллар - наша среднесрочная цель. :



Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали. Ага. Банкиры взяли и рассказали какой курс на самом деле они просчитали.

Это как и с прошлыми "прогнозами" правительства, лишь их хотелки, чтобы повысить спрос оленей на валюту, ведь "раз столько прогнозирует правительство/банкиры, то точно не будет меньше! А больше - очень даже может быть!!!". Загоняют как могут, ведь уже привыкли к сладкому заработку на паникерах, и жаба давит терять эту схему. Или сами лоханулись и зашли в бакс дорого, теперь хотят слиться хотя бы "в ноль". Но непонятно на что они рассчитывают, ведь сейчас у населения и бизнеса имеется огромный долларовый навес для слива зимой, а оленей на всех не хватит. Сильно много конкурентов на слив.