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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2675267626772678

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37

Уважаемые форумчане!

Вы знаете, что у нас есть Youtube канал Finance.ua
и мы хотим быть для Вас максимально полезными.

Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой?
Заранее благодарны!

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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Viktor написав:Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.


Його роботодавці щедро платять!

Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями
Про це повідомляє BIHUS info.

Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.

Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.

У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.

Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.

При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.

У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.

За інформацією журналістів, мама Дубінського купила 19 об'єктів нерухомості за 1 млн за чотири роки, а значна їх частина з’явилася перед виборами.
https://espreso.tv/news/2019/11/11/rody ... bihus_info
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