Вы знаете, что у нас есть
и мы хотим быть для Вас максимально полезными.
Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой?
Заранее благодарны!
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37
Уважаемые форумчане!
Вы знаете, что у нас есть
и мы хотим быть для Вас максимально полезными.
Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой?
Заранее благодарны!
С ув.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Його роботодавці щедро платять!
Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями
Про це повідомляє BIHUS info.
Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.
Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.
У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.
Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.
При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.
У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.
За інформацією журналістів, мама Дубінського купила 19 об'єктів нерухомості за 1 млн за чотири роки, а значна їх частина з’явилася перед виборами.
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