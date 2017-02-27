Вы знаете, что у нас есть
и мы хотим быть для Вас максимально полезными.
Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой?
Заранее благодарны!
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37
Уважаемые форумчане!
Вы знаете, что у нас есть
и мы хотим быть для Вас максимально полезными.
Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой?
Заранее благодарны!
С ув.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Його роботодавці щедро платять!
Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями
Про це повідомляє BIHUS info.
Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.
Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.
У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.
Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.
При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.
У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.
За інформацією журналістів, мама Дубінського купила 19 об'єктів нерухомості за 1 млн за чотири роки, а значна їх частина з’явилася перед виборами.
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Черновц 24.45-24.56
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось я не можу зрозуміти логіку нашого НАБУ.
НБУ видає рефінанс. Не за просто так. Під заставу активів. Також важливим є слово та репутація власника банку який бере це рефінансування. Власник банку і керівники банку виводять гроші і присвоюють їх. Фактично і юридично відбувається злочин, а вони злочинці. В результаті НАБУ приходить до того хто поставив підпис на видачі рефінансу і абсолютно не цікавиться безпосередніми злочинцями.
Це як би поліція затримала продавця магазину через те, що він виставив свій товар в легкодоступному місці із якого злочинці його і викрали.
ЦЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ТАКЕ???
Якщо Писарук і винний в чомусь (я допускаю), то не потрібно навіть правоохоронних органів. Це "смерть" його кар'єрі. Достатньо просто про це повідомити на пресконференції.
Тут крім Подерв'янського більше нікого цитувати не хочеться...
Про валюту. Думаю на місії МВФ в найближчий рік можна ставити крапку. Чого, швидше за все, і добиваються. Нам не потрібні тут вказівки збоку. Ми самі знаємо як все поділити та подерибанити. А "піпл" і так все "схаває". Не буде МВФ - буде ручний НБУ. Відповідно будуть качелі, бо на качелях заробляють.
Не потрібно недооцінювати силу тупих людей зібраних у великі групи ще й до того коли ними керують такі як Коломойський чи Портнов.
Ось до речі для власного розвитку
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:22
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс обвалалися.
МБ 24.43
сегодня размещение ОВГЗ. следим внимательно
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ага, може ще додати "бог накаже"
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:52
Дивні речі відбуваються.
На цю тему Фурса цікаво пише:
Та й ситуація з Лапіним - це щось на грані ірраціонального
А міжбанк тим часом падає все далі!
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:02
знаем.
Интересует как с пользой для организма потратить валюту.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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