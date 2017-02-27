Додано: Вів 12 лис, 2019 11:22

Щось я не можу зрозуміти логіку нашого НАБУ.НБУ видає рефінанс. Не за просто так. Під заставу активів. Також важливим є слово та репутація власника банку який бере це рефінансування. Власник банку і керівники банку виводять гроші і присвоюють їх. Фактично і юридично відбувається злочин, а вони злочинці. В результаті НАБУ приходить до того хто поставив підпис на видачі рефінансу і абсолютно не цікавиться безпосередніми злочинцями.Це як би поліція затримала продавця магазину через те, що він виставив свій товар в легкодоступному місці із якого злочинці його і викрали.ЦЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ТАКЕ???Якщо Писарук і винний в чомусь (я допускаю), то не потрібно навіть правоохоронних органів. Це "смерть" його кар'єрі. Достатньо просто про це повідомити на пресконференції.Тут крім Подерв'янського більше нікого цитувати не хочеться...Про валюту. Думаю на місії МВФ в найближчий рік можна ставити крапку. Чого, швидше за все, і добиваються. Нам не потрібні тут вказівки збоку. Ми самі знаємо як все поділити та подерибанити. А "піпл" і так все "схаває". Не буде МВФ - буде ручний НБУ. Відповідно будуть качелі, бо на качелях заробляють.Не потрібно недооцінювати силу тупих людей зібраних у великі групи ще й до того коли ними керують такі як Коломойський чи Портнов.Ось до речі для власного розвитку