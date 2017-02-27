Viktor написав:Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.
Його роботодавці щедро платять!
Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями Про це повідомляє BIHUS info.
Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.
Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.
У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.
Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.
При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.
У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.
Щось я не можу зрозуміти логіку нашого НАБУ. НБУ видає рефінанс. Не за просто так. Під заставу активів. Також важливим є слово та репутація власника банку який бере це рефінансування. Власник банку і керівники банку виводять гроші і присвоюють їх. Фактично і юридично відбувається злочин, а вони злочинці. В результаті НАБУ приходить до того хто поставив підпис на видачі рефінансу і абсолютно не цікавиться безпосередніми злочинцями. Це як би поліція затримала продавця магазину через те, що він виставив свій товар в легкодоступному місці із якого злочинці його і викрали. ЦЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ТАКЕ??? Якщо Писарук і винний в чомусь (я допускаю), то не потрібно навіть правоохоронних органів. Це "смерть" його кар'єрі. Достатньо просто про це повідомити на пресконференції. Тут крім Подерв'янського більше нікого цитувати не хочеться...
Про валюту. Думаю на місії МВФ в найближчий рік можна ставити крапку. Чого, швидше за все, і добиваються. Нам не потрібні тут вказівки збоку. Ми самі знаємо як все поділити та подерибанити. А "піпл" і так все "схаває". Не буде МВФ - буде ручний НБУ. Відповідно будуть качелі, бо на качелях заробляють. Не потрібно недооцінювати силу тупих людей зібраних у великі групи ще й до того коли ними керують такі як Коломойський чи Портнов. Ось до речі для власного розвитку чудова стаття Текстів
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Якщо Писарук і винний в чомусь (я допускаю), то не потрібно навіть правоохоронних органів. Це "смерть" його кар'єрі. Достатньо просто про це повідомити на пресконференції. Тут крім Подерв'янського більше нікого цитувати не хочеться...
Дивні речі відбуваються. На цю тему Фурса цікаво пише:
Этот неловкий момент, когда деньги выводят олигархи, а органы приходят за теми, кто об этом говорит
НАБУ пришло за Писаруком. Деньги вывел Бахматюк, а НАБУ пришло за Писаруком. А до этого НАБУ приходило в государственный Приватбанк за документами по суду в Лондоне. Совпадение?
Если кто то хотел перед приездом миссии МВФ дать понять, что им тут не рады, то он может быть счастлив.
Если кто-то не хочет видеть иностранных инвесторов в Украине, то он может быть доволен.
Национальный Банк три года рассказывал всюду, что олигарх Бахматюк вывел деньги из банка. Стучались во все правоохранительные органы. Ответа не было. Пока не прилетела ответка. Фактически, НАБУ просто обвиняет бывшего чиновника НБУ в том, что он делал свою работу. Нацбанк поддерживал банки, это его функция. При этом, Нацбанк перестал бездумно раздавать рефинанс, а делал это только под залог активов.
Часть банков добросовестно выполняли свои обязательства. Часть - нет. И эти банки выводились с рынка. Предсказать, будет ли собственник банка чистоплотным было просто невозможно. Тут или давать всем в обмен на обязательства, либо не давать никому. Нацбанк разработал для всех банков план по внесению капитала и поддерживал их ликвидность. И теперь НАБУ говорит, что это преступление.
То, что всеми кредиторами, инвесторами, международными организациями называют хорошей работой, для украинских силовиков оказалось преступлением. Фактически, под удар сегодня поставлено все правление Нацбанка. Фактически, это атака на независимость регулятора. Ведь с таким же обвинением можно прийти за каждым членом правления по каждому кейсу неплатежеспособного банка.
Как это будет воспринято МВФ? Да именно так. Атака на независимость Центрального Банка. Это одна из красных линий, которые были очерчены Фондом как критически важные условия для продолжения сотрудничества. Намедни мы все ждали возвращение миссии. А украинская власть делала множество заявлений, которые должны были показать, что красные линии не будут перейдены.
Но тут слова разошлись с делом. При этом, пришли за одним из самых авторитетных финансистов Украины. Человека, который из НБУ ушел работать в МВФ, где не сомневались в его репутации. Человека, которого после МВФ пригласили возглавить авторитетный иностранный банк в Украине, также трепетно относящийся к своей репутации. Но именно в нем увидели коррупционера...
Сотрудничество с МВФ критически важно для украинской экономики. И очень болезненно для украинских олигархов. Фактически, МВФ настаивает на тех шагах, которые уменьшают роль олигархов в экономике. И олигархам, а особенно одному олигарху, это очень не нравится. И они мечтают разрушить сотрудничество с МВФ. Даже ценой экономических потрясений. И очень обидно, что им в этом помогает НАБУ.
Атака на Писарука - это такой же сигнал, как сожженный дом Гонтаревой. Дом сожгли когда миссия МВФ была в городе. За Писаруком пришли, когда все ждали возвращения миссии. Опять эти чертовы совпадения...