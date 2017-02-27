Додано: Вів 12 лис, 2019 12:04

Только НБУ "почему-то" одни банки прибивал "без объявления войны", а другие "работали" месяцами, выдавая по 500-100грн в день, при этом получая миллиардные рефинансы. И никаких нарушений при этом НБУ не видел. Т.е. "налицо" очень избирательный и субъективный подход в работе НБУ. Одних закрывают за полчаса, другим дают рефинанс, и время чтоб его вывести.

Нет ли тут конфликта интересов, или другой "мотивации", особенно материальной?

Шульга вообще из Дельты в НБУ пришла.

На Рожковой тоже негде клейма ставить.

На Гонтаревой тоже.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин