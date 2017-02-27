Только НБУ "почему-то" одни банки прибивал "без объявления войны", а другие "работали" месяцами, выдавая по 500-100грн в день, при этом получая миллиардные рефинансы. И никаких нарушений при этом НБУ не видел. Т.е. "налицо" очень избирательный и субъективный подход в работе НБУ. Одних закрывают за полчаса, другим дают рефинанс, и время чтоб его вывести.
Нет ли тут конфликта интересов, или другой "мотивации", особенно материальной?
Шульга вообще из Дельты в НБУ пришла.
На Рожковой тоже негде клейма ставить.
На Гонтаревой тоже.