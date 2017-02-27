Якщо Писарук і винний в чомусь (я допускаю), то не потрібно навіть правоохоронних органів. Це "смерть" його кар'єрі. Достатньо просто про це повідомити на пресконференції. Тут крім Подерв'янського більше нікого цитувати не хочеться...
Дивні речі відбуваються. На цю тему Фурса цікаво пише:
Этот неловкий момент, когда деньги выводят олигархи, а органы приходят за теми, кто об этом говорит
НАБУ пришло за Писаруком. Деньги вывел Бахматюк, а НАБУ пришло за Писаруком. А до этого НАБУ приходило в государственный Приватбанк за документами по суду в Лондоне. Совпадение?
Если кто то хотел перед приездом миссии МВФ дать понять, что им тут не рады, то он может быть счастлив.
Если кто-то не хочет видеть иностранных инвесторов в Украине, то он может быть доволен.
Национальный Банк три года рассказывал всюду, что олигарх Бахматюк вывел деньги из банка. Стучались во все правоохранительные органы. Ответа не было. Пока не прилетела ответка. Фактически, НАБУ просто обвиняет бывшего чиновника НБУ в том, что он делал свою работу. Нацбанк поддерживал банки, это его функция. При этом, Нацбанк перестал бездумно раздавать рефинанс, а делал это только под залог активов.
Часть банков добросовестно выполняли свои обязательства. Часть - нет. И эти банки выводились с рынка. Предсказать, будет ли собственник банка чистоплотным было просто невозможно. Тут или давать всем в обмен на обязательства, либо не давать никому. Нацбанк разработал для всех банков план по внесению капитала и поддерживал их ликвидность. И теперь НАБУ говорит, что это преступление.
То, что всеми кредиторами, инвесторами, международными организациями называют хорошей работой, для украинских силовиков оказалось преступлением. Фактически, под удар сегодня поставлено все правление Нацбанка. Фактически, это атака на независимость регулятора. Ведь с таким же обвинением можно прийти за каждым членом правления по каждому кейсу неплатежеспособного банка.
Как это будет воспринято МВФ? Да именно так. Атака на независимость Центрального Банка. Это одна из красных линий, которые были очерчены Фондом как критически важные условия для продолжения сотрудничества. Намедни мы все ждали возвращение миссии. А украинская власть делала множество заявлений, которые должны были показать, что красные линии не будут перейдены.
Но тут слова разошлись с делом. При этом, пришли за одним из самых авторитетных финансистов Украины. Человека, который из НБУ ушел работать в МВФ, где не сомневались в его репутации. Человека, которого после МВФ пригласили возглавить авторитетный иностранный банк в Украине, также трепетно относящийся к своей репутации. Но именно в нем увидели коррупционера...
Сотрудничество с МВФ критически важно для украинской экономики. И очень болезненно для украинских олигархов. Фактически, МВФ настаивает на тех шагах, которые уменьшают роль олигархов в экономике. И олигархам, а особенно одному олигарху, это очень не нравится. И они мечтают разрушить сотрудничество с МВФ. Даже ценой экономических потрясений. И очень обидно, что им в этом помогает НАБУ.
Атака на Писарука - это такой же сигнал, как сожженный дом Гонтаревой. Дом сожгли когда миссия МВФ была в городе. За Писаруком пришли, когда все ждали возвращения миссии. Опять эти чертовы совпадения...
Только НБУ "почему-то" одни банки прибивал "без объявления войны", а другие "работали" месяцами, выдавая по 500-100грн в день, при этом получая миллиардные рефинансы. И никаких нарушений при этом НБУ не видел. Т.е. "налицо" очень избирательный и субъективный подход в работе НБУ. Одних закрывают за полчаса, другим дают рефинанс, и время чтоб его вывести. Нет ли тут конфликта интересов, или другой "мотивации", особенно материальной? Шульга вообще из Дельты в НБУ пришла. На Рожковой тоже негде клейма ставить. На Гонтаревой тоже.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.11.2019..................2446,3363 Гривна укрепилась на 5 копеек. Открылись симметричным расширением спреда по копейке в обе стороны. Через 20 минут сузились сверху на копейку, через 10 минут снизились на полкопейки, еще немного сузив спред. Постояв еще 20 минут, за 15 минут опустились на 2.5 копейки и снова остановились. Незадолго до полудня потеряли еще полкопейки. Анализа ликвидности пока нет.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 08.11.2019 Усього, млн дол. США 304.7 Объем очень скромный даже для пятницы, но его можно считать условно чистым.
kivin написав:окна опустили прием до 24.3 у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
ОЧЕНЬ Добренький Денечек !
А почему Вы думаете , что у держателей доллара, паника и безнадега ? У меня наоборот , когда сдаю доллары для оплаты контрактов и получаю гривну , то вот тогда и волнуюсь . А потом , после восстановления соответствующих сумм в долларе , как раз и приходит некоторое спокойствие . Остается волноваться за ту часть гривны ,которая постоянно крутится на счету , прибыль , зряплата , ндс .офис. склады и т.д.
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....