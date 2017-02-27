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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:24
mephala написав: kivin написав:
окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
7
24.48-24.50/24.55
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:25
холява написав: mephala написав: kivin написав:
окна опустили прием до 24.3
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....
а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно.
Только гривна!
Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия.
Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+
и могут до 16 спустится. Легко.
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Yuri_61
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:34
Yuri_61 ...и до 8, а потом обратно 40-32-26-23 ?
Фантасты.
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Rack
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:38
Rack написав:Yuri_61
...и до 8, а потом обратно 40-32-26-23 ?
Фантасты.
У дяди Юры сегодня день зеленого гнева, а бывает наоборот - патриотического, смотря с какой ноги встанет
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kwon
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:39
а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно.
Только гривна!
Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия.
Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+
и могут до 16 спустится. Легко.[/quote]
Ну ,хорошо .....вот , ВЫ сдали доллар по 24,50.
купили товар , а потом его продали с прибылью и так не один раз ...
..плюс ну хотя бы 8-10 % на каждой сделке
...каждый раз откупая доллар и отфильтровывая прибыль
Ну , многие попали ...так не сидите на месте , думайте , работайте , покупайте продавайте ...ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
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холява
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:56
Прикупил еще доллярив немного.
И сдавать не собираюсь)
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antonpashko2710
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:01
я думаю гривна опустится тк сейчас, по мимо того что нерезы загоняют ярды долл в овгз, играет еще фактор сезонности.
рисковая была осень. но риски ушли. осталось 2 недели до декабря, а там длинные праздники, потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы, что еще больше будет давить на бакс. Считаю что до июня можно сидеть в грн. И есть все шансы провалиться до 23-22 грн.
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kivin
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:03
mephala написав: kivin написав:
окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
Бо таких нема, ну крім Долярчика))
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twin
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:05
kivin написав:
я думаю гривна опустится тк сейчас, по мимо того что нерезы загоняют ярды долл в овгз, играет еще фактор сезонности.
рисковая была осень. но риски ушли. осталось 2 недели до декабря, а там длинные праздники, потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы, что еще больше будет давить на бакс. Считаю что до июня можно сидеть в грн. И есть все шансы провалиться до 23-22 грн.
Я б не був такий впевнений, "змельні бунти" тільки набирають оберти...
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:14
Тем временем Белочка USD 24.42/24.48, Юнекс 24.39/24.49
Межбанк показывает: 24,445
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