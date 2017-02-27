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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:41
kwon написав: Rack написав:Yuri_61
...и до 8, а потом обратно 40-32-26-23 ?
Фантасты.
У дяди Юры сегодня день зеленого гнева, а бывает наоборот - патриотического, смотря с какой ноги встанет
Велике прохання - не цитувати пости Юрія 61
уже в очах рябить
на жаль функція ігнорування не закриває його маячню через цитування
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:57
холява написав: mephala написав: kivin написав:
окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
ОЧЕНЬ Добренький Денечек !
А почему Вы думаете , что у держателей доллара, паника и безнадега ?
У меня наоборот , когда сдаю доллары для оплаты контрактов и получаю гривну , то вот тогда и волнуюсь .
А потом , после восстановления соответствующих сумм в долларе , как раз и приходит некоторое спокойствие .
Остается волноваться за ту часть гривны ,которая постоянно крутится на счету , прибыль , зряплата , ндс .офис. склады и т.д.
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....
Это понятно, вы уже объясняли, зачем вам доллары.
Есть и другой подход и другие потребности.
Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:07
Starikan написав:
Это понятно, вы уже объясняли, зачем вам доллары.Есть и другой подход и другие потребности.Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Та не спешите)))
"Те кто будет продавать доллар завтра будут завидовать тем кто продавал их сегодня" (с)
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:09
Starikan написав:
Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Так избавьтесь, что мешает?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:20
Вкладчик1234 написав:
Только НБУ "почему-то" одни банки прибивал "без объявления войны", а другие "работали" месяцами, выдавая по 500-100грн в день, при этом получая миллиардные рефинансы. И никаких нарушений при этом НБУ не видел. Т.е. "налицо" очень избирательный и субъективный подход в работе НБУ. Одних закрывают за полчаса, другим дают рефинанс, и время чтоб его вывести.
Нет ли тут конфликта интересов, или другой "мотивации", особенно материальной?
Шульга вообще из Дельты в НБУ пришла.
На Рожковой тоже негде клейма ставить.
На Гонтаревой тоже.
100%
А самое забавное это совпадение позиций Бахматюка , Фурсы, и НБУ
Живите своим умом!
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:22
kivin написав:
я думаю гривна опустится тк сейчас, ....
потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы ....
Да ну? А с/г производители они типа тупые и не видят тенденции на валютном рынке и ставок по депозитам?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:22
На стандартные 10 копеек продвинулись, похоже на сегодня все.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:24
Аха-ха как у Рожковой подгорает))))
Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А.
23 мин. · Киев ·
Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році
Живите своим умом!
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:26
twin написав: mephala написав: kivin написав:
окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
Бо таких нема, ну крім Долярчика))
all-in ще називають оленями
є свої недоліки при сидінні, що в гривні, що в баксові, фінансисти зазвичай радять диверсифікувати,
... я особисто намагаюся діяти по трендові, зараз мої гривньо катлєти чекають зони відкупу (локальний тренд), але все таки більша частина капіталу звязана на баксодепо (т.я. в минулому році не розраховував на перелом глобального тренду)
у вас ще є очікування якогось рівня нижче 24?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:29
zzzzzz написав:
Аха-ха как у Рожковой подгорает))))
Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А.
23 мин. · Киев ·
Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році
Ну у рожковой сейчас и дилемма - или сразу удирать к боевой подруге лере, или сидеть на пятой точке и ждать когда ее следующей примут.
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