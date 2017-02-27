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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2678267926802681>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 351
Не нижче 24.50
56%
196
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:41

  kwon написав:
  Rack написав:Yuri_61 ...и до 8, а потом обратно 40-32-26-23 ?
Фантасты.

У дяди Юры сегодня день зеленого гнева, а бывает наоборот - патриотического, смотря с какой ноги встанет :mrgreen:



Велике прохання - не цитувати пости Юрія 61
уже в очах рябить
на жаль функція ігнорування не закриває його маячню через цитування
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:57

  холява написав:
  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
ОЧЕНЬ Добренький Денечек !
А почему Вы думаете , что у держателей доллара, паника и безнадега ?
У меня наоборот , когда сдаю доллары для оплаты контрактов и получаю гривну , то вот тогда и волнуюсь .
А потом , после восстановления соответствующих сумм в долларе , как раз и приходит некоторое спокойствие .
Остается волноваться за ту часть гривны ,которая постоянно крутится на счету , прибыль , зряплата , ндс .офис. склады и т.д.
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....

Это понятно, вы уже объясняли, зачем вам доллары.
Есть и другой подход и другие потребности.
Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Это понятно, вы уже объясняли, зачем вам доллары.Есть и другой подход и другие потребности.Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.

Та не спешите)))
"Те кто будет продавать доллар завтра будут завидовать тем кто продавал их сегодня" (с) 8)
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:09

  Starikan написав:Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Так избавьтесь, что мешает?
:) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:20

  Вкладчик1234 написав:Только НБУ "почему-то" одни банки прибивал "без объявления войны", а другие "работали" месяцами, выдавая по 500-100грн в день, при этом получая миллиардные рефинансы. И никаких нарушений при этом НБУ не видел. Т.е. "налицо" очень избирательный и субъективный подход в работе НБУ. Одних закрывают за полчаса, другим дают рефинанс, и время чтоб его вывести.
Нет ли тут конфликта интересов, или другой "мотивации", особенно материальной?
Шульга вообще из Дельты в НБУ пришла.
На Рожковой тоже негде клейма ставить.
На Гонтаревой тоже.


100%
А самое забавное это совпадение позиций Бахматюка , Фурсы, и НБУ :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:22

  kivin написав:я думаю гривна опустится тк сейчас, ....
потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы ....

Да ну? А с/г производители они типа тупые и не видят тенденции на валютном рынке и ставок по депозитам?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На стандартные 10 копеек продвинулись, похоже на сегодня все.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:24

Аха-ха как у Рожковой подгорает))))

Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А.
23 мин. · Киев ·
Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році

Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:26

  twin написав:
  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега

паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.

Бо таких нема, ну крім Долярчика))

all-in ще називають оленями :mrgreen: є свої недоліки при сидінні, що в гривні, що в баксові, фінансисти зазвичай радять диверсифікувати,
... я особисто намагаюся діяти по трендові, зараз мої гривньо катлєти чекають зони відкупу (локальний тренд), але все таки більша частина капіталу звязана на баксодепо (т.я. в минулому році не розраховував на перелом глобального тренду) :roll:

у вас ще є очікування якогось рівня нижче 24? 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:29

  zzzzzz написав:Аха-ха как у Рожковой подгорает))))

Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А.
23 мин. · Киев ·
Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році


Ну у рожковой сейчас и дилемма - или сразу удирать к боевой подруге лере, или сидеть на пятой точке и ждать когда ее следующей примут.
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