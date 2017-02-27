zzzzzz написав:Аха-ха как у Рожковой подгорает))))
Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А. 23 мин. · Киев · Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році
Ну у рожковой сейчас и дилемма - или сразу удирать к боевой подруге лере, или сидеть на пятой точке и ждать когда ее следующей примут.
Тут все намного серьезней. Это первое дело где НАБУ начало проверять действия верхушки НБУ, и это дело может дать старт расследований всей лавины действий правления НБУ в 2014-2015 гг, а там реально миллиарды и даже десятки миллиардов гривен. Вот по-этому они так и встали на дыбы.
В НБУ реально паника, думаю что это первое дело в ходе которого было обнаружена незаконная выдача стабилизационного кредита. Почему они все встали на дыбы ? Очень просто. Если НАБУ начнет дальше копать, то можно очень много накопать как правление НБУ в 2014-2015 выдавали кредиты под дутые залоги, как НБУ сквозь пальцы позволяло недобросоветсным владельцам банков выводить миллионы долларов в офшоры. По-этому их так всех рвет.
Особенно радует совпадение позиции Бахматюка, с правлением НБУ )))
Кроме того, подозрение сообщено бывшим должностным лицам ВиЭйБи Банка – главе наблюдательного совета, замглавы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.
Автор77 написав:После просмотра этой новости на Финансах на Игоря Валерьевича напала грусть. Он не ел, не пил, не спал даже, а ходил по Киеву и грустил.
положите мне на счет 150 млрд овгз из кармана налогоплательщиков, и я стану прибыльнее всех банков в украине вместе взятых.
В данном случае не получится. Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн. А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо. Так что не получится, увы.