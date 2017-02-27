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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2678267926802681

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 351
Не нижче 24.50
56%
196
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:33

  escobar написав:
  zzzzzz написав:Аха-ха как у Рожковой подгорает))))

Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А.
23 мин. · Киев ·
Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році


Ну у рожковой сейчас и дилемма - или сразу удирать к боевой подруге лере, или сидеть на пятой точке и ждать когда ее следующей примут.


Тут все намного серьезней. Это первое дело где НАБУ начало проверять действия верхушки НБУ, и это дело может дать старт расследований всей лавины действий правления НБУ в 2014-2015 гг, а там реально миллиарды и даже десятки миллиардов гривен. Вот по-этому они так и встали на дыбы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:41

В НБУ реально паника, думаю что это первое дело в ходе которого было обнаружена незаконная выдача стабилизационного кредита. Почему они все встали на дыбы ? Очень просто. Если НАБУ начнет дальше копать, то можно очень много накопать как правление НБУ в 2014-2015 выдавали кредиты под дутые залоги, как НБУ сквозь пальцы позволяло недобросоветсным владельцам банков выводить миллионы долларов в офшоры. По-этому их так всех рвет.

Особенно радует совпадение позиции Бахматюка, с правлением НБУ )))

Подозрении вручили бывшему первому замглавы Нацбанка Александру Писаруку, члену Совета НБУ Николаю Каленскому, экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге.

Кроме того, подозрение сообщено бывшим должностным лицам ВиЭйБи Банка – главе наблюдательного совета, замглавы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:43

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:00

  Moneta написав:
  Автор77 написав:После просмотра этой новости на Финансах
на Игоря Валерьевича напала грусть.
Он не ел, не пил, не спал даже,
а ходил по Киеву и грустил.


положите мне на счет 150 млрд овгз из кармана налогоплательщиков, и я стану прибыльнее всех банков в украине вместе взятых.

В данном случае не получится.
Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн.
А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо.
Так что не получится, увы.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:09

  Starikan написав:Это понятно, вы уже объясняли, зачем вам доллары.
Есть и другой подход и другие потребности.
Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.

обидно канеш думая что мог продать баксы по 28 и сидеть в гривнедепо.
но если подумаеш что баксы максимум куплены по 26,5 за три последних года то стает не так обидно :mrgreen:
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