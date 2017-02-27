zzzzzz написав:Аха-ха как у Рожковой подгорает))))
Катерина Рожкова сейчас здесь: Хрещатик, 42 А. 23 мин. · Киев · Ми, повний склад Правління НБУ, що є зараз у Києві, перебуваємо біля будівлі Вищого антикорупційного суду в очікуванні початку розгляду справи щодо звинувачення колишніх працівників НБУ у зловживаннях при наданні стабкредиту VAB банку у 2014 році
Ну у рожковой сейчас и дилемма - или сразу удирать к боевой подруге лере, или сидеть на пятой точке и ждать когда ее следующей примут.
Тут все намного серьезней. Это первое дело где НАБУ начало проверять действия верхушки НБУ, и это дело может дать старт расследований всей лавины действий правления НБУ в 2014-2015 гг, а там реально миллиарды и даже десятки миллиардов гривен. Вот по-этому они так и встали на дыбы.
В НБУ реально паника, думаю что это первое дело в ходе которого было обнаружена незаконная выдача стабилизационного кредита. Почему они все встали на дыбы ? Очень просто. Если НАБУ начнет дальше копать, то можно очень много накопать как правление НБУ в 2014-2015 выдавали кредиты под дутые залоги, как НБУ сквозь пальцы позволяло недобросоветсным владельцам банков выводить миллионы долларов в офшоры. По-этому их так всех рвет.
Особенно радует совпадение позиции Бахматюка, с правлением НБУ )))
Кроме того, подозрение сообщено бывшим должностным лицам ВиЭйБи Банка – главе наблюдательного совета, замглавы правления банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.
Автор77 написав:После просмотра этой новости на Финансах на Игоря Валерьевича напала грусть. Он не ел, не пил, не спал даже, а ходил по Киеву и грустил.
положите мне на счет 150 млрд овгз из кармана налогоплательщиков, и я стану прибыльнее всех банков в украине вместе взятых.
В данном случае не получится. Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн. А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо. Так что не получится, увы.
kivin написав:окна опустили прием до 24.3 у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
Ээээх, молодо-зелено Запомните: нет более комфортного состояния для психики чем держание активов в твердой валюте. Как бы иногда (временно) ни казалось обратное ЗЫ. Что не отменяет возможность держать часть активов в гривне - но с постоянным мониторингом рисков. Но как мне кажется, сейчас не тот случай.
Dimar написав:В данном случае не получится. Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн. А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо. Так что не получится, увы.
Ну чому ж ? 150 - нехай "рухомо-нерухомі" гроші - їх же не виносять з банку ? Там вони і залишаються ( інша справа , якби почали виносити ) . А % депозитні фактично нижчі , ніж ОВДП ... От і зразу все пішло в "+" .
Puente Я к тому, что по такой схеме стать супер-пупер прибыльным банком не получится. Мы не знаем средневзвешенную стоимость пассивов (тех самых депозитов), но не думаю, что она существенно отличается от доходности ОВГЗ. Так что тут баш на баш выходит. Пару процентов туда-сюда (и еще неизвестно, в какую сторону, учитывая что Приватбанк давал одни из самых высоких ставок на рынке) погоду не сделают.
kivin написав:окна опустили прием до 24.3 у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
Бо таких нема, ну крім Долярчика))
...можливо, те що я напишу зараз - потрібно навесні писати, бо ще заскоро, але..... - ну, як це так??? - такий ПРОСТАЧОК Долярчик - зробив вас усіх разом?! - ну, то хто тут фінансово НЕ грамотний?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!