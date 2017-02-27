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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2679268026812682

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:54

  twin написав:
  kivin написав:я думаю гривна опустится тк сейчас, по мимо того что нерезы загоняют ярды долл в овгз, играет еще фактор сезонности.
рисковая была осень. но риски ушли. осталось 2 недели до декабря, а там длинные праздники, потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы, что еще больше будет давить на бакс. Считаю что до июня можно сидеть в грн. И есть все шансы провалиться до 23-22 грн.

Я б не був такий впевнений, "змельні бунти" тільки набирають оберти...


а какое Ваше мнение насчет сезонного тренда, то что летом можем сходить на 23 вполне вероятно, но будем ли мы это делать с 25. Собственно мой вопрос касается верхнего зимнего уровня, есть ли факторы и предпосылки грандиозного шухера на январь/февраль (на какие показатели стоит обратить внимание) или будут пытаться достичь полной противоположности устоявшейся в головах сезонности? Часть людей сильно обожглась выгребая доллар летом по 25.5-26, логично предположить что так же может случаться и зимой, но уже в другом направлении. т. е. народ увидев 25 зимой пойдет сливаться, а летом будет совсем другой уровень уже. Как бы Вы оценили вероятность каждого сценария?

для меня есть несколько факторов которые я пристально отслеживаю: газовая труба, рынок земли, овгз, общие инвестиционные настрои.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............12.11.2019............13.11.2019
дата розрахунку...........11.11.2019............12.11.2019
Долар США..................2451,1018.............2446,1896
После полудня гривна укрепилась еще на 0.15 копейки, что отражает отсутствие динамики во второй половине сессии.
Открылись симметричным расширением спреда по копейке в обе стороны. Через 20 минут сузились сверху на копейку, через 10 минут снизились на полкопейки, еще немного сузив спред. Постояв еще 20 минут, за 15 минут опустились на 2.5 копейки и снова остановились. Незадолго до полудня потеряли еще полкопейки.
Перед самым обедом снова опустились на полкопейки и надолго остановились. Новый этап снижения начался с 14-40. К 15-50 за два приема осилили копейку. Официальный курс встретили котировками 24.4300 - 24.4550. За день котировки потеряли 5 копеек относительно открытия и 6 - относительно вчерашнего закрытия.

НБУ вчера на рынок не выходил, а если и выходил, совершенно символически. Цифра в графе "Прочие" на интервенцию не похожа.
Коррсчета выросли, в основном, за счет очень существенного сокращения объема суточных сертификатов.

Этот день в истории:
2017 - 2651.67 (-205)
2018 - 2790.37 (-344)

2016 - 2563.03
2015 - 2291.72
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:Щось я не можу зрозуміти логіку нашого НАБУ.
НБУ видає рефінанс. Не за просто так. Під заставу активів. Також важливим є слово та репутація власника банку який бере це рефінансування. Власник банку і керівники банку виводять гроші і присвоюють їх. Фактично і юридично відбувається злочин, а вони злочинці. В результаті НАБУ приходить до того хто поставив підпис на видачі рефінансу і абсолютно не цікавиться безпосередніми злочинцями.
Це як би поліція затримала продавця магазину через те, що він виставив свій товар в легкодоступному місці із якого злочинці його і викрали.
ЦЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ТАКЕ???
Якщо Писарук і винний в чомусь (я допускаю), то не потрібно навіть правоохоронних органів. Це "смерть" його кар'єрі. Достатньо просто про це повідомити на пресконференції.
Тут крім Подерв'янського більше нікого цитувати не хочеться.


Логика НАБУ простая как пять копеек, огромный рефинанс Бахматюку выдан под фиктивный залог, которого в действительности не было, подозрение, что за это получен откат 10 процентов.
Как по мне за это мало поругать на пресс-конференции.
Откат пусть доказывают, пароли, явки, очные ставки, у нас презумпция невиновности и новый антикоррупционный суд. А вот с фиктивным залогом достаточно ясно.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 12 лис, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:42

freeze
Там еще личное поручительство Бахматюка есть. Так что обеспечение было вполне.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:49

Пишут что миссия МВФ уже 14 будет в Киеве. Наверно Писарука и других лучших банкиров будут брать на поруки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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