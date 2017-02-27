Додано: Вів 12 лис, 2019 15:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з............12.11.2019............13.11.2019

дата розрахунку...........11.11.2019............12.11.2019

Долар США..................2451,1018.............2446,1896

После полудня гривна укрепилась еще на 0.15 копейки, что отражает отсутствие динамики во второй половине сессии.

Открылись симметричным расширением спреда по копейке в обе стороны. Через 20 минут сузились сверху на копейку, через 10 минут снизились на полкопейки, еще немного сузив спред. Постояв еще 20 минут, за 15 минут опустились на 2.5 копейки и снова остановились. Незадолго до полудня потеряли еще полкопейки.

Перед самым обедом снова опустились на полкопейки и надолго остановились. Новый этап снижения начался с 14-40. К 15-50 за два приема осилили копейку. Официальный курс встретили котировками 24.4300 - 24.4550. За день котировки потеряли 5 копеек относительно открытия и 6 - относительно вчерашнего закрытия.



НБУ вчера на рынок не выходил, а если и выходил, совершенно символически. Цифра в графе "Прочие" на интервенцию не похожа.

Коррсчета выросли, в основном, за счет очень существенного сокращения объема суточных сертификатов.



Этот день в истории:

2017 - 2651.67 (-205)

2018 - 2790.37 (-344)



2016 - 2563.03

2015 - 2291.72