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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2681268226832684>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:26

  kivin написав:
  shramko82 написав:На 10 млрд сегодня продали ОВГЗ.
Гулять так гулять!

Удовлетворили 1/5 спроса


явно, що по 30 буде не скоро :?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:29

Чем то завоняло, вам не кажется?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:29

Впервые решил дать конкурентную заявку и пролетел со своими 13,75% на трехлеточки...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:32

  asti написав:Впервые решил дать конкурентную заявку и пролетел со своими 13,75% на трехлеточки...

Какая ставка отсечения была
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:35

  kivin написав:
  shramko82 написав:На 10 млрд сегодня продали ОВГЗ.
Гулять так гулять!
Удовлетворили 1/5 спроса
С такими ставками гривневые ОВГЗ для меня перестают быть интересным инструментом - некоторые банки дают 18,5% ежемесячно! А правильно вложенные в котлован деньги дадут ещё больше!
Так что я даже где-то рад, что мою заявку завернули!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:40

  stas_rst написав:
  Долярчик написав:- ну, то хто тут фінансово НЕ грамотний?

а так - молодець, взув усіх, хто босий і простоволосий :)


Может и правильно угадал тенденцию.
Но зачем заранее этим хвалиться?
Бо на ум от этого приходит только "дурень думкой богатіє".

Ну и если может кого-то он взуть, то только себя. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:41

  asti написав:
  Starikan написав:Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Так избавьтесь, что мешает?
:) :)

Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46

  asti написав:
  kivin написав:
  shramko82 написав:На 10 млрд сегодня продали ОВГЗ.
Гулять так гулять!
Удовлетворили 1/5 спроса
С такими ставками гривневые ОВГЗ для меня перестают быть интересным инструментом - некоторые банки дают 18,5% ежемесячно! А правильно вложенные в котлован деньги дадут ещё больше!
Так что я даже где-то рад, что мою заявку завернули!

Ну если у вас денег до 200т
Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)
Если вам не нужна возможность в любой семени без потери % переломиться в бакс то да, грн депо ваш инструмент
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:49

  Starikan написав:
  asti написав:
  Starikan написав:Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Так избавьтесь, что мешает?
:) :)

Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.


Сегодня ради интереса посчитался. Мой средний курс на данный момент получился 26,2 (-:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:54

  kivin написав:Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)

на этой ракете могут проехатся банки-продавцы,
а у нас овгз покупают по цене приема а не по цене продажи
05.01.22
купивля 16
продаж 14
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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