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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:26
kivin написав: shramko82 написав:
На 10 млрд сегодня продали ОВГЗ.
Гулять так гулять!
Удовлетворили 1/5 спроса
явно, що по 30 буде не скоро
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:29
Чем то завоняло, вам не кажется?
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kivin
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:29
Впервые решил дать конкурентную заявку и пролетел со своими 13,75% на трехлеточки...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:32
asti написав:
Впервые решил дать конкурентную заявку и пролетел со своими 13,75% на трехлеточки...
Какая ставка отсечения была
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kivin
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:35
kivin написав: shramko82 написав:
На 10 млрд сегодня продали ОВГЗ.
Гулять так гулять!
Удовлетворили 1/5 спроса
С такими ставками гривневые ОВГЗ для меня перестают быть интересным инструментом - некоторые банки дают 18,5% ежемесячно! А правильно вложенные в котлован деньги дадут ещё больше!
Так что я даже где-то рад, что мою заявку завернули!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:40
stas_rst написав: Долярчик написав:
- ну, то хто тут фінансово НЕ грамотний?
а так - молодець, взув усіх, хто босий і простоволосий
Может и правильно угадал тенденцию.
Но зачем заранее этим хвалиться?
Бо на ум от этого приходит только "дурень думкой богатіє".
Ну и если может кого-то он взуть, то только себя. )
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:41
Жаба давит
Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
asti написав: kivin написав: shramko82 написав:
На 10 млрд сегодня продали ОВГЗ.
Гулять так гулять!
Удовлетворили 1/5 спроса
С такими ставками гривневые ОВГЗ для меня перестают быть интересным инструментом - некоторые банки дают 18,5% ежемесячно! А правильно вложенные в котлован деньги дадут ещё больше!
Так что я даже где-то рад, что мою заявку завернули!
Ну если у вас денег до 200т
Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)
Если вам не нужна возможность в любой семени без потери % переломиться в бакс то да, грн депо ваш инструмент
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kivin
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:49
Starikan написав:
Жаба давит
Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Сегодня ради интереса посчитался. Мой средний курс на данный момент получился 26,2 (-:
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:54
kivin написав:
Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)
на этой ракете могут проехатся банки-продавцы,
а у нас овгз покупают по цене приема а не по цене продажи
05.01.22
купивля 16
продаж 14
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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