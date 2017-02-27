Додано: Вів 12 лис, 2019 17:56

zzzzzz написав: Пишут что миссия МВФ уже 14 будет в Киеве. Пишут что миссия МВФ уже 14 будет в Киеве.

С МВФ проблем в ближайшем будущем нет. Безоблачное небо.Зеленый крепко держит одной рукой цугундер Трампа, а другой - Байдена.Судьба Америки в этих двух зеленых руках.Больше всего Трампу в Украинагейте подосрал директор по европейским делам Совбеза Алекс Виндман. Он единственный живой свидетель в Овальном кабинете разговора Трампа с Зелёным. Он под присягой сообщил три печальных для Трампа момента:1. Трамп соврал о сути разговора;2. Стенограмма разговора отредактирована;3. По своему характеру это был наезд Трампа в своих личных интересах, а не в интересах страны.Трамп тут же сказал про него: - Какая мерзкая жёпа!А теперь давайте разберемся, кто такой Алекс Виндман, такой близкий Трампу чел по европейским делам?Подполковник военной разведки США. Родился 6 июня 1975 года. Уроженец г. Киева, Украина. Олександр Семенович Віндман.Всё под контролем.Везде ваши люди. Даже в Совбезе. Даже по правую руку от Трампа. Они его и накажут за некорректное отношение к вашей стране. Вы страшная нация.Завтра по этому делу дает показания Джордж Кент. Представитель знатного аристократического рода Америки. Казалось бы он точно не имеет отношения к Украине... Как бы не так. Женат на крымской татарке и украинской буржуазной националистке похлеще меня. Эти свидетельства могут стать еще более сильным ударом по Трампу.Вашингтон от вас в шоке и не знает как себя дальше вести.Пока будут помогать во всем. Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ.Дембель стал вырисовываться всё более очетливее.