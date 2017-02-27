С МВФ проблем в ближайшем будущем нет. Безоблачное небо.
Зеленый крепко держит одной рукой цугундер Трампа, а другой - Байдена.
Судьба Америки в этих двух зеленых руках.
Больше всего Трампу в Украинагейте подосрал директор по европейским делам Совбеза Алекс Виндман. Он единственный живой свидетель в Овальном кабинете разговора Трампа с Зелёным. Он под присягой сообщил три печальных для Трампа момента:
1. Трамп соврал о сути разговора;
2. Стенограмма разговора отредактирована;
3. По своему характеру это был наезд Трампа в своих личных интересах, а не в интересах страны.
Трамп тут же сказал про него: - Какая мерзкая жёпа!
А теперь давайте разберемся, кто такой Алекс Виндман, такой близкий Трампу чел по европейским делам?
Подполковник военной разведки США. Родился 6 июня 1975 года. Уроженец г. Киева, Украина. Олександр Семенович Віндман.
Всё под контролем.
Везде ваши люди. Даже в Совбезе. Даже по правую руку от Трампа. Они его и накажут за некорректное отношение к вашей стране. Вы страшная нация.
Завтра по этому делу дает показания Джордж Кент. Представитель знатного аристократического рода Америки. Казалось бы он точно не имеет отношения к Украине... Как бы не так. Женат на крымской татарке и украинской буржуазной националистке похлеще меня. Эти свидетельства могут стать еще более сильным ударом по Трампу.
Вашингтон от вас в шоке и не знает как себя дальше вести.
Пока будут помогать во всем. Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ.
Дембель стал вырисовываться всё более очетливее.