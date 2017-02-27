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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2681268226832684

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:56

  zzzzzz написав:Пишут что миссия МВФ уже 14 будет в Киеве.


С МВФ проблем в ближайшем будущем нет. Безоблачное небо.
Зеленый крепко держит одной рукой цугундер Трампа, а другой - Байдена.
Судьба Америки в этих двух зеленых руках.
Больше всего Трампу в Украинагейте подосрал директор по европейским делам Совбеза Алекс Виндман. Он единственный живой свидетель в Овальном кабинете разговора Трампа с Зелёным. Он под присягой сообщил три печальных для Трампа момента:
1. Трамп соврал о сути разговора;
2. Стенограмма разговора отредактирована;
3. По своему характеру это был наезд Трампа в своих личных интересах, а не в интересах страны.
Трамп тут же сказал про него: - Какая мерзкая жёпа! :oops:
А теперь давайте разберемся, кто такой Алекс Виндман, такой близкий Трампу чел по европейским делам?
Подполковник военной разведки США. Родился 6 июня 1975 года. Уроженец г. Киева, Украина. Олександр Семенович Віндман.
Всё под контролем.
Везде ваши люди. Даже в Совбезе. Даже по правую руку от Трампа. Они его и накажут за некорректное отношение к вашей стране. Вы страшная нация.
Завтра по этому делу дает показания Джордж Кент. Представитель знатного аристократического рода Америки. Казалось бы он точно не имеет отношения к Украине... Как бы не так. Женат на крымской татарке и украинской буржуазной националистке похлеще меня. Эти свидетельства могут стать еще более сильным ударом по Трампу.
Вашингтон от вас в шоке и не знает как себя дальше вести.
Пока будут помогать во всем. Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ.
Дембель стал вырисовываться всё более очетливее. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:58

  J написав:
  kivin написав:Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)
на этой ракете могут проехатся банки-продавцы,
а у нас овгз покупают по цене приема а не по цене продажи
05.01.22
купивля 16
продаж 14
А кто мешает вам поставить на бирже свою цену?
Авось клюнет - чем черт не шутит//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:02

Немного поофтоплю, тут кто-то недавно баксы покупал-продавал в ТАС онлайн, подскажите, какие там карты есть, чтобы без комиссии деньги гонять??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:03

  asti написав:
  J написав:
  kivin написав:Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)
на этой ракете могут проехатся банки-продавцы,
а у нас овгз покупают по цене приема а не по цене продажи
05.01.22
купивля 16
продаж 14
А кто мешает вам поставить на бирже свою цену?

zzzzzzz отвечал в соседней теме коллеге который месяц пытался подать заявку со своей ценой почему эта услуга не предоставляется брокерами
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:04

  Amat написав:
  Starikan написав:
  asti написав:Сегодня ради интереса посчитался. Мой средний курс на данный момент получился 26,2 (-:


а мой за полтора предшествующих года - 26.8, итого -8%, представляете мою боль?
уже можно было 30% наварить использую депо ...
Я имею корзину 20гривна, 20евро, 60доллар. Гривневое депо чуть уменьшило общий убыток но все равно приятного мало, еще и недвига вроде как на +10% поднялась
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:05

  asti написав:Немного поофтоплю, тут кто-то недавно баксы покупал-продавал в ТАС онлайн, подскажите, какие там карты есть, чтобы без комиссии деньги гонять??

Б5
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:05

  J написав:
  kivin написав:Если вы не хотите проезхаться на ракете уменьшения ставок (роста цены)

на этой ракете могут проехатся банки-продавцы,
а у нас овгз покупают по цене приема а не по цене продажи
05.01.22
купивля 16
продаж 14

Ну если чуть чуть приложить усилий то обнаружите что спред составляет 0.5%, что легко позволяет нестись на ракете как сказочный король
Особенно если учесть что Таргет на сл год 8%
Калькулятор вам в руки. Будете впечатлены доходность на длинных бумагах
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:05

  Libo написав:Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ.
Дембель стал вырисовываться всё более очетливее. 8)


Действительно, зачем нам транши МВФ под 3% ?
Если можно легко набрать под 8%. А в ОВГЗ - так и по 19% при случае...
А рекомендации МВФ будем бесплатно выполнять, без денег.
Мы ж такие чистые светлые люди :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:15

  sergey_sryvkin написав:Действительно, зачем нам транши МВФ под 3% ?
Если можно легко набрать под 8%. А в ОВГЗ - так и по 19% при случае...
А рекомендации МВФ будем бесплатно выполнять, без денег.
Мы ж такие чистые светлые люди :)


Во-первых, МВФ дает под 3% в ЗВР НБУ, которые лежат там баластом. Правительству сейчас не дает. Это как тебе под матрас для сугреву, без права тратить … Только на них спать.
Во-вторых, разве ты выполняешь рекомендации жены не пить и ходить на фитнес за деньги? Нет. Ты должен делать это осознано, бескорыстно, для свого собственного здоровья … 8)
Libo
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