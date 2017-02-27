RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26832684268526862687>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:37

"Всяко - разно...лишь бы не заразно"

  zzzzzz написав:Пишут что миссия МВФ уже 14 будет в Киеве. Наверно Писарука и других лучших банкиров будут брать на поруки.


Да всякое пишут... :roll:
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 11.03.10
Подякував: 72 раз.
Подякували: 186 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:52

  Diego написав:
  asti написав:Сегодня ради интереса посчитался. Мой средний курс на данный момент получился 26,2
А мой за полтора предшествующих года - 26.8, итого -8%, представляете мою боль?
уже можно было 30% наварить использую депо ...
Я имею корзину 20гривна, 20евро, 60доллар. Гривневое депо чуть уменьшило общий убыток но все равно приятного мало, еще и недвига вроде как на +1% поднялась
Я свои 26,2 практически все продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал, а вложился в ОВГЗ. А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:53

  Ser Fil написав:
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.


Боже, какой бред! :shock:
МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой.
Поражаюсь укропам.
Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7461
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:04

  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ.
Дембель стал вырисовываться всё более очетливее. 8)


Действительно, зачем нам транши МВФ под 3% ?
Если можно легко набрать под 8%. А в ОВГЗ - так и по 19% при случае...
А рекомендации МВФ будем бесплатно выполнять, без денег.
Мы ж такие чистые светлые люди :)

Эксель файл с сайта минфина со ставками на последних размещениях открыть не судьба?
escobar
 
Повідомлень: 71
З нами з: 30.05.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега

І з переляканими очима пішли до китайців нарощувати від'ємний торговий баланс.
"Вчера на "День холостяка" в сети интернет сделали покупки 198'697 клиентов monobank.
Они сделали 413'628 транзакций на сумму 137'546'125 грн.
И это второе место в стране!"
stryzhko
 
Повідомлень: 692
З нами з: 04.10.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:14

  холява написав:НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю,

https://censor.net.ua/news/3159269/nabu ... _istochnik


Я читал, что менты за 5 дней отучили вас ездить по выделенной полосе …
Я в этом не сомневался. Вы законопослушные. За рубежом ниже травы, тише воды.
Еще 5 дней такой волны арестов и вы перестанете брать.
А через 5 месяцев вы забудете про коррупцию вообще.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7461
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:14

  asti написав:Впервые решил дать конкурентную заявку и пролетел со своими 13,75% на трехлеточки...
а я решил не жадничать и взял на все под 3.9%. а шо роби :cry: ть...
Яша
 
Повідомлень: 914
З нами з: 10.04.07
Подякував: 76 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:15

  Libo написав:Боже, какой бред! :shock:
МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой.
Поражаюсь укропам.
Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему? :roll:

Ты серьёзно считаешь, что Райффайзен Груп назначил бы на должность Пред.Правления Райфф.Аваля воришку ? С учётом того, что Райфф.Аваль на 30% принадлежит ЕБРР.
Что-то твоя легенда разведчика и аналитика слилась в унитаз :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 12 лис, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3373
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:15

  asti написав:Впервые решил дать конкурентную заявку и пролетел со своими 13,75% на трехлеточки...


Вы должны были попасть в диапазон 13,12%- 13,02% ну или ниже.

Я дал неконкурентную, брокер порадовал - получишь 20% от заявки завтра ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36023
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3491 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
36
7
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:22

  Libo написав:
  Ser Fil написав:
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.


Боже, какой бред! :shock:
МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой.
Поражаюсь укропам.

Какой же Сэр Фил укроп?
Он англичанин. Наверно... 8)
Но за нас так убивается, так убивается...
AlexxK
 
Повідомлень: 75
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26832684268526862687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, escobar, Realist, холява, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
294 35850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 17:19
Zebra
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1616, 1617, 1618
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16172 1955337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лис, 2019 17:18
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6738 1472460
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 21:20
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7598)
12.11.2019 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.