zzzzzz написав:Пишут что миссия МВФ уже 14 будет в Киеве. Наверно Писарука и других лучших банкиров будут брать на поруки.
Да всякое пишут...
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
asti написав:Сегодня ради интереса посчитался. Мой средний курс на данный момент получился 26,2
А мой за полтора предшествующих года - 26.8, итого -8%, представляете мою боль? уже можно было 30% наварить использую депо ... Я имею корзину 20гривна, 20евро, 60доллар. Гривневое депо чуть уменьшило общий убыток но все равно приятного мало, еще и недвига вроде как на +1% поднялась
Я свои 26,2 практически все продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал, а вложился в ОВГЗ. А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
Боже, какой бред! МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой. Поражаюсь укропам. Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему?
Libo написав:Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ. Дембель стал вырисовываться всё более очетливее.
Действительно, зачем нам транши МВФ под 3% ? Если можно легко набрать под 8%. А в ОВГЗ - так и по 19% при случае... А рекомендации МВФ будем бесплатно выполнять, без денег. Мы ж такие чистые светлые люди
Эксель файл с сайта минфина со ставками на последних размещениях открыть не судьба?
kivin написав:окна опустили прием до 24.3 у людей в глазах паника и безнадега
І з переляканими очима пішли до китайців нарощувати від'ємний торговий баланс. "Вчера на "День холостяка" в сети интернет сделали покупки 198'697 клиентов monobank. Они сделали 413'628 транзакций на сумму 137'546'125 грн. И это второе место в стране!"
Я читал, что менты за 5 дней отучили вас ездить по выделенной полосе … Я в этом не сомневался. Вы законопослушные. За рубежом ниже травы, тише воды. Еще 5 дней такой волны арестов и вы перестанете брать. А через 5 месяцев вы забудете про коррупцию вообще.
Libo написав:Боже, какой бред! МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой. Поражаюсь укропам. Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему?
Ты серьёзно считаешь, что Райффайзен Груп назначил бы на должность Пред.Правления Райфф.Аваля воришку ? С учётом того, что Райфф.Аваль на 30% принадлежит ЕБРР. Что-то твоя легенда разведчика и аналитика слилась в унитаз
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 12 лис, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
Боже, какой бред! МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой. Поражаюсь укропам.
Какой же Сэр Фил укроп? Он англичанин. Наверно... Но за нас так убивается, так убивается...