Додано: Вів 12 лис, 2019 18:53

Ser Fil написав: Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.

Боже, какой бред!МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой.Поражаюсь укропам.Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему?