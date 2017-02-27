Додано: Вів 12 лис, 2019 19:33

Вот такое сообщение

на волне паники и

желания выбросить эту дряную сотенную долларовую или евро бумажку в ближайший мусоросборник :





Итак, что у нас там за сегодня - гривна тупо гнобит доллар,евро,фунт, юань,швейцарский франк и все остальные твердые деньги мира.



Удивляет ,правда, почему при таком раскладе не поляки,британцы и швейцарцы к нам на стройки работать едут, а скорее наоборот.



И поток ведь ни фига не уменьшается. Некоторые городки реально полупустые стоят.



Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум.

Вот и сейчас все настолько офигели,

что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.



Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше

мы увидим разворот годового тренда

и достаточно резкое ослабление гривны.

Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.



Причины -накладка сразу нескольких факторов.



1.Традиционный фактор,

торговцы после новогодних,после рождественских, после Николая и черной пятницы конвертнут свои прибыли,и те,что надо вкладывать в новый товар и заработанные сливки.



2.Уже совсем скоро будет ясна ситуация с трубой,

которой либо уже сейчас, либо в самом распрекрасном варианте через год - полный финиш.

В итоге не только потерянные 3 млрд.дол.,но и по мульэффекту - потерянные рабочие места, напряженность в финансово-деловых и просто потребительских кругах,потеря излишнего оптимизма, лишние расходы на поддержание тех.состояния системы и более значительные средства на закупку более дорогого энергоносителя, а это все бабки,бабки и еще раз бабки, и как вы понимаете не только деревянные.



3.Норманд,

от которого почему-то все ждут молочных рек и кисельных берегов окажется банальной ,ничем реально не закончившейся тянучкой, а значит нормальные инвестиционные,а не спекулятивные бабки, которые любят тишину потекут в страну совсем не в ожидаемых размерах.



4.Ах-да земля , еще раз офигеть, вот вроде она палочка выручалочка,

которая погонит этот вшивый доллар к низам в районе 21-22-23.



Да, ну а кто сказал,что процесс пройдет гладко и вообще,что он пройдет. Вот два дня назад почитаем :"Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», заявил, что досрочные выборы в Раду состоятся с вероятностью в 75% и парламент завершит свою каденцию досрочно".

Досрочка, даже ее верооятность ,плюс процессы - протесты, организованные незаинтересованными в реформе игроками,может просто отменить всю эту бочку меда и нескончаемых бабок в последний момент.

Или даже ,без досрочки - уже ясно, что внешних бабок не будет,так как иностранцы в основном по белым схемам во всяком случае "пролетают",

а ресурс вливания валюты от наших "котов" будет сильно ограничен, во-первых,цена земли будет не рыночная (без внешних факторов),во-вторых, у них и гривна иногда водится.



5.Ну и еще куча моментов, вместо хотя бы частичного изменения

монопольно-олигархо-схемно-потоковой системы

мы получаем ее приспособление, модификацию

и посадку нескольких десятков козлов отпущения, что в принципе даже смешно.



Лодка прогнила и заткнуть ее паклей от ожидаемой земли не удастся.

Чуда не случится, ситема не здорова и рано,или поздно обречена на экономические провалы,

вся эта временная макроэкономическая стабильность - не более чем затишье перед бурей.



6.Система паразитирует на поступлениях от импорта, и там ручеек что-то не сильно большой,

и на потом заработанных бабках гастеров. Вопрос - можно ли вечно паразитировать и затыкать системные проблемы настерами, импортом и земельными ожиданиями.



7.Ну и еще один момент - банальная некомпетентность многих новых назначенцев и специалистов,

хайповать в контр-страйке

и хайповать в реальной украинской экономике -

совершенно разные вещи, похоже ,кое-кто еще не совсем наигрался в комп. игрушки.



Правда ,есть достаточно консервативный бюджет, без разбрасывания денег с вертолета, но и без развития, но с затягиванием поясов для тех же пенсов-субсидиантов,

есть надежда продать парочку последних кастрюль

и остатки столовых приборов из квартиры -

завалявшиеся объекты приватизации, для чего раскурочили даже н\з в виде списка объектов, не подлежащих прихвату.

Есть и надежда на очередной укол МВФ, который вколят ,чтобы получить опять таки назад свои бабки,есть психологический настрой населения

на молочные реки ,кисельные берега

и что вот уже совсем скоро галушки сами в "писок начнуть скакати".



Тем не менее экономика остается очень больной. И лечат ее чем угодно,

пивом,водкой,

только не антибиотиками в виде реальных структурных реформ, изменениями системы по латино-американскому типу на экономическую систему европейского типа.



Гривна - она ведь отражает крепкость экономики, как зеркало.

Поэтому в среднесрочке ли, в долгосрочке ли, но гривна обречена на падение.

И оно будет происходить не по детски,

надолго ли помогут ей бумажные подпорки,это карточный домик

( мы ведь не ФРС - не правда ли ?) - посмотрим.



Естественно - это лишь вариант,каждому самому решать имеет ли он вероятность, или нет, но такова вероятность все-таки есть.



Тем более ,что пацаны из трех возможных драйверов развития:

- внешние потоки - ПИИ

-внутренние потоки, где локомотивом мог бы выступить внутренний спрос

( привет население вместо субсидий вам на стол повышение тарифов и пошугать ФОПов из тех,кто помельче и победнее)

-затыкание дырок в дырявом корыте тем " что и дурень зможе", т.е. объектами приватизации и землей



выбрали наихудший - последний вариант -

"все проесть и завалиться к верху пузом на лежанку".



Мне кажется ребята решили построить дом без проекта,

а так по каким-то халтурным чертежам.



Какова будет устойчивость этого дома - вопрос.



Как мне кажется - вопрос лишь времени, постоит долго, или не очень долго.



Кто согласен, господа , оценивайте, плиз.