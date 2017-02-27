Libo написав:Боже, какой бред! МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой. Поражаюсь укропам. Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему?
Ты серьёзно считаешь, что Райффайзен Груп назначил бы на должность Пред.Правления Райфф.Аваля воришку ? С учётом того, что Райфф.Аваль на 30% принадлежит ЕБРР. Что-то твоя легенда разведчика слилась в унитаз
А у вас Райффайзен Груп это святое семейство? Или всезнающая спецслужба? Идешь на работу в Райффайзен Груп и получаешь Папскую грамоту о полной невинности? Ты почитай про последние скандалы в международных банках и тебе станет понятно, что в банках полно проходимцев, жуликов и воров. У вас два предыдущих президента страны были отпетыми ворами, а тут какой-то сраный банк.
freeze написав:Логика НАБУ простая как пять копеек, огромный рефинанс Бахматюку выдан под фиктивный залог, которого в действительности не было, подозрение, что за это получен откат 10 процентов. Как по мне за это мало поругать на пресс-конференции. Откат пусть доказывают, пароли, явки, очные ставки, у нас презумпция невиновности и новый антикоррупционный суд. А вот с фиктивным залогом достаточно ясно.
Допускаю присутність корупції при видачі рефінансу. Повністю погоджуюсь, що у нас діє презумпція невинності. Нехай доведуть наявність складу злочину. Але все це не знімає із порядку денного питання - ЧОМУ у нас НЕ приходять до тих хто краде, а натомість ІДУТЬ до тих, хто МОЖЛИВО частково цьому посприяв. НЕВЖЕ не повинно бути навпаки? І кейс Бахматюка не єдиний. При цьому всьому повністю солідарний із паном Фурсою. Цитата: " В чем обвиняют менеджеров Нацбанка? Первое - что дали кредит быстро. Очень это подозрительно. Всего два дня на принятие решений по кредиту во время финансового кризиса. Поторопились. Действительно, зачем быстро давать стабилизационные кредиты. Надо было подождать месяц. Может уже и не надо было к тому времени кредит выдавать. Второе - кредит был необеспеченный, потому что банк завысил оценку недвижимости, которая выступала залогом. Правда, завысил, о чем сам Нацбанк давно сообщил всем органам. Банк обманул Нацбанк, который на тот момент просто не делал свою оценку залогов. А банк Бахматюка сфальсифицировал оценку. Но сам кредит покрывался не только залогом, но и личным поручительством Бахматюка. Т е он отвечает по этому кредиту всеми своими активами. Которые гораздо больше, чем сумма рефинансирования в 1.2 млрд гривен. И по которому Нацбанк судится с Бахматюком. Судится в данный момент. И проиграть может только в том случае, если сам судья потенциальный клиент НАБУ. Именно поэтому Бахматюк и предлагал своим мировые соглашения, о которых сейчас трубят его глашатаи, потому что отвечает всем своим имуществом и не может просто кинуть. Другое дело, что мировые соглашению заключают с заемщиками, попавшими в трудное финансовое положение, а не жуликами. Но это другая история. Таким образом, даже принимая на веру оценку залогов от банка в условиях цейтнота кризиса НБУ защитил себя этим договором поручительства. Более того, до 2014 года рефинансирование раздавали просто так, и только в рамках реформы регулятора, которую в том числе и проводил Писарук, Нацбанк стал требовать залог и положил конец безконтрольному выделению рефинансирования. А теперь НАБУ пришло в Нацбанк с обвинениями. И это можно трактовать по разному. Либо непрофессионализм. Который позволяет не увидеть вышеизложенных фактов. Либо чье то большое желание отомстить правлению НБУ. А остальное можете додумать сами..."
Готівковий ринок поки що відреагував на сьогоднішні події тільки збільшенням спреду. Тиждень обіцяє бути цікавим.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Аукцион конечно жесть. Завтра погашений никаких не будет.
Привлекли 3,4 млрд грн и 305 млн долларов.
Ставки жестко упали. По трехлеткам сразу на 2,03 п.п.
Спрос в 4 раза превысил предложение по гривневым трехлеткам и в два раза по долларовым ОВГЗ. Ставки отсечения по долларовым двухлеткам составили 4,25% примечательно что по двухлетним евробондам сегодня котировки были 4,84%
Libo написав:А у вас Райффайзен Груп это святое семейство? Или всезнающая спецслужба? Идешь на работу в Райффайзен Груп и получаешь Папскую грамоту о полной невинности? Ты почитай про последние скандалы в международных банках и тебе станет понятно, что в банках полно проходимцев, жуликов и воров. У вас два предыдущих президента страны были отпетыми ворами, а тут какой-то сраный банк.
Этот Libo сломался, несите следующего Потому что, прошлый или позапрошлый Libo активно агитировал за Порошенко и Гонтареву.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Вот такое сообщение на волне паники и желания выбросить эту дряную сотенную долларовую или евро бумажку в ближайший мусоросборник :
Итак, что у нас там за сегодня - гривна тупо гнобит доллар,евро,фунт, юань,швейцарский франк и все остальные твердые деньги мира.
Удивляет ,правда, почему при таком раскладе не поляки,британцы и швейцарцы к нам на стройки работать едут, а скорее наоборот.
И поток ведь ни фига не уменьшается. Некоторые городки реально полупустые стоят.
Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум. Вот и сейчас все настолько офигели, что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.
Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше мы увидим разворот годового тренда и достаточно резкое ослабление гривны. Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.
Причины -накладка сразу нескольких факторов.
1.Традиционный фактор, торговцы после новогодних,после рождественских, после Николая и черной пятницы конвертнут свои прибыли,и те,что надо вкладывать в новый товар и заработанные сливки.
2.Уже совсем скоро будет ясна ситуация с трубой, которой либо уже сейчас, либо в самом распрекрасном варианте через год - полный финиш. В итоге не только потерянные 3 млрд.дол.,но и по мульэффекту - потерянные рабочие места, напряженность в финансово-деловых и просто потребительских кругах,потеря излишнего оптимизма, лишние расходы на поддержание тех.состояния системы и более значительные средства на закупку более дорогого энергоносителя, а это все бабки,бабки и еще раз бабки, и как вы понимаете не только деревянные.
3.Норманд, от которого почему-то все ждут молочных рек и кисельных берегов окажется банальной ,ничем реально не закончившейся тянучкой, а значит нормальные инвестиционные,а не спекулятивные бабки, которые любят тишину потекут в страну совсем не в ожидаемых размерах.
4.Ах-да земля , еще раз офигеть, вот вроде она палочка выручалочка, которая погонит этот вшивый доллар к низам в районе 21-22-23.
Да, ну а кто сказал,что процесс пройдет гладко и вообще,что он пройдет. Вот два дня назад почитаем :"Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», заявил, что досрочные выборы в Раду состоятся с вероятностью в 75% и парламент завершит свою каденцию досрочно". Досрочка, даже ее верооятность ,плюс процессы - протесты, организованные незаинтересованными в реформе игроками,может просто отменить всю эту бочку меда и нескончаемых бабок в последний момент. Или даже ,без досрочки - уже ясно, что внешних бабок не будет,так как иностранцы в основном по белым схемам во всяком случае "пролетают", а ресурс вливания валюты от наших "котов" будет сильно ограничен, во-первых,цена земли будет не рыночная (без внешних факторов),во-вторых, у них и гривна иногда водится.
5.Ну и еще куча моментов, вместо хотя бы частичного изменения монопольно-олигархо-схемно-потоковой системы мы получаем ее приспособление, модификацию и посадку нескольких десятков козлов отпущения, что в принципе даже смешно.
Лодка прогнила и заткнуть ее паклей от ожидаемой земли не удастся. Чуда не случится, ситема не здорова и рано,или поздно обречена на экономические провалы, вся эта временная макроэкономическая стабильность - не более чем затишье перед бурей.
6.Система паразитирует на поступлениях от импорта, и там ручеек что-то не сильно большой, и на потом заработанных бабках гастеров. Вопрос - можно ли вечно паразитировать и затыкать системные проблемы настерами, импортом и земельными ожиданиями.
7.Ну и еще один момент - банальная некомпетентность многих новых назначенцев и специалистов, хайповать в контр-страйке и хайповать в реальной украинской экономике - совершенно разные вещи, похоже ,кое-кто еще не совсем наигрался в комп. игрушки.
Правда ,есть достаточно консервативный бюджет, без разбрасывания денег с вертолета, но и без развития, но с затягиванием поясов для тех же пенсов-субсидиантов, есть надежда продать парочку последних кастрюль и остатки столовых приборов из квартиры - завалявшиеся объекты приватизации, для чего раскурочили даже н\з в виде списка объектов, не подлежащих прихвату. Есть и надежда на очередной укол МВФ, который вколят ,чтобы получить опять таки назад свои бабки,есть психологический настрой населения на молочные реки ,кисельные берега и что вот уже совсем скоро галушки сами в "писок начнуть скакати".
Тем не менее экономика остается очень больной. И лечат ее чем угодно, пивом,водкой, только не антибиотиками в виде реальных структурных реформ, изменениями системы по латино-американскому типу на экономическую систему европейского типа.
Гривна - она ведь отражает крепкость экономики, как зеркало. Поэтому в среднесрочке ли, в долгосрочке ли, но гривна обречена на падение. И оно будет происходить не по детски, надолго ли помогут ей бумажные подпорки,это карточный домик ( мы ведь не ФРС - не правда ли ?) - посмотрим.
Естественно - это лишь вариант,каждому самому решать имеет ли он вероятность, или нет, но такова вероятность все-таки есть.
Тем более ,что пацаны из трех возможных драйверов развития: - внешние потоки - ПИИ -внутренние потоки, где локомотивом мог бы выступить внутренний спрос ( привет население вместо субсидий вам на стол повышение тарифов и пошугать ФОПов из тех,кто помельче и победнее) -затыкание дырок в дырявом корыте тем " что и дурень зможе", т.е. объектами приватизации и землей
выбрали наихудший - последний вариант - "все проесть и завалиться к верху пузом на лежанку".
Мне кажется ребята решили построить дом без проекта, а так по каким-то халтурным чертежам.
Какова будет устойчивость этого дома - вопрос.
Как мне кажется - вопрос лишь времени, постоит долго, или не очень долго.
Может кто пропустил, недавно в пятницу под конец дня НБУ издал новую постанову. Где изменил подход к оценке валютных ОВДП и ОЗДП ( еврободны)
Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение 12 ноября 2019 | Интерфакс-Украина Решение Нацбанка постепенно перевести валютные ОВГХЗ и еврооблигации Украины из категории безрисковых активов к разряду рисковых может еще дальше уменьшить ставки по валютным депозитам и подтолкнуть вкладчиков к гривневой альтернативе, считает финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив.
"В рамках курса на дедолларизацию, который был прописан в меморандуме между НБУ и Кабинетом министров, валютные ОВГЗ будут считаться рисковым активом. А значит, на каждый рубль таких активов банка нужно иметь запас капитала, по меньшей мере, 10 копеек (норматив достаточности капитала = 10%)", – пояснил он, почему валютные ОВГЗ становятся чуть менее привлекательным инструментом для банков.
В то же время эксперт отметил, что введение этой нормы поднимает вопрос, какая политика является желанной для страны. "С одной стороны понятно желание снизить долю валюты в сбережениях граждан и займам Минфина в пользу национальной валюты. С другой стороны, в государстве есть десятки миллиардов долларов сбережений, и не использовать этот ресурс в условиях достаточно недешевых внешних займов в валюте немного расточительно", – считает Демкив.
Комментируя влияние принятого НБУ решения на расчет достаточности капитала банков, эксперт отметил, что сегодня банковская система Украины имеет один из лучших показателей достаточности капитала – 18,43%, что почти вдвое превышает минимальные требования.
"Валютные ОВГЗ на балансе банков составляют около 100 млрд грн, таким образом дополнительные 10 млрд потребности в капитале не являются проблемой, ведь запас банковской системы превышает 65 млрд", – подчеркнул представитель ICU.
По словам Демкива, это может быть некоторой проблемой для отдельных банков с большим портфелем валютных госбумаг, в которых показатель достаточности капитала является ниже среднего.
"Учитывая, что постановление предусматривает постепенный переход с нормами, у банков есть еще год для изменений", – сказал эксперт.
Он уточнил, что около 40% этого портфеля на сумму около $1,5 млрд – у государственного Ощадбанка.
Как сообщалось, согласно постановлению НБУ №132 от 7 ноября, новые коэффициенты рисков взвешивания для валютных ценных бумаг Украины будут вводиться с 31 марта 2020 года: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1
Realist написав: Банк обманул Нацбанк, который на тот момент просто не делал свою оценку залогов.
Если бы это ты вещал на другие страны, тебе может быть и поверили бы. Но ты рассказываешь это людям, которые живут в этой стране и каждый день видят это безнаказанное воровство собственными глазами. И как только поймают какого-нибудь ворюгу, тут же срач в инете, каряул, взяли невинное дитя, он чист как младенец, отпустите … Пока не гадь. Просто жди суда.
Автор77 написав:2.Уже совсем скоро будет ясна ситуация с трубой, которой либо уже сейчас, либо в самом распрекрасном варианте через год - полный финиш.
О ненужности трубы я слышу с 2005 года. Сейчас 2019 год. Сами можете посчитать сколько лет этой мантре
Автор77 написав:7.Ну и еще один момент - банальная некомпетентность многих новых назначенцев и специалистов, хайповать в контр-страйке и хайповать в реальной украинской экономике - совершенно разные вещи, похоже ,кое-кто еще не совсем наигрался в комп. игрушки.
Вам и вам подобным об этом говорилось с начала года, что из себя представляет ЗЕ!-команда. Но вы же "Зробимо їх разом". Ну ось, зробили.
Автор77 написав:Правда ,есть достаточно консервативный бюджет, без разбрасывания денег с вертолета, но и без развития, но с затягиванием поясов для тех же пенсов-субсидиантов,
То есть в 2019 хватало, а в 2020 уже не хватает. Докерувалысь довольно быстро. И это уже ЗЕ!-команда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой