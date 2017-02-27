Автор77 написав:

Вот такое сообщениена волне паники ижелания выбросить эту дряную сотенную долларовую или евро бумажку в ближайший мусоросборник :Итак, что у нас там за сегодня - гривна тупо гнобит доллар,евро,фунт, юань,швейцарский франк и все остальные твердые деньги мира.Удивляет ,правда, почему при таком раскладе не поляки,британцы и швейцарцы к нам на стройки работать едут, а скорее наоборот.И поток ведь ни фига не уменьшается. Некоторые городки реально полупустые стоят.Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум.Вот и сейчас все настолько офигели,что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньшемы увидим разворот годового трендаи достаточно резкое ослабление гривны.Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.Причины -накладка сразу нескольких факторов.