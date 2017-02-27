Автор77 написав:Вот такое сообщение на волне паники и желания выбросить эту дряную сотенную долларовую или евро бумажку в ближайший мусоросборник :
Итак, что у нас там за сегодня - гривна тупо гнобит доллар,евро,фунт, юань,швейцарский франк и все остальные твердые деньги мира.
Удивляет ,правда, почему при таком раскладе не поляки,британцы и швейцарцы к нам на стройки работать едут, а скорее наоборот.
И поток ведь ни фига не уменьшается. Некоторые городки реально полупустые стоят.
Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум. Вот и сейчас все настолько офигели, что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.
Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше мы увидим разворот годового тренда и достаточно резкое ослабление гривны. Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.
Причины -накладка сразу нескольких факторов.
Может увидим, а может и нет. Пространные посты за дальнейшее укрепление гривны тоже написать не проблема, при желании. Есть конкретные цифры за резкий девальвал, или одна болтология?
Энивей на данный момент RSI на графике гривны составляет 40%, это даже перегревом не назовешь. Пространства для падения весной ниже 22 полно.
Востаннє редагувалось escobar в Вів 12 лис, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав: Банк обманул Нацбанк, который на тот момент просто не делал свою оценку залогов.
Если бы это ты вещал на другие страны, тебе может быть и поверили бы. Но ты рассказываешь это людям, которые живут в этой стране и каждый день видят это безнаказанное воровство собственными глазами. И как только поймают какого-нибудь ворюгу, тут же срач в инете, каряул, взяли невинное дитя, он чист как младенец, отпустите … Пока не гадь. Просто жди суда.
Шо вы имеете сказать за Коломойского ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Автор77 написав:Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум. Вот и сейчас все настолько офигели, что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.
Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше мы увидим разворот годового тренда и достаточно резкое ослабление гривны. Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.
Невдячною справою займаєтесь. Логічне мислення у протистоянні із інсайдом - це заздалегідь гибле діло. По логіці нам не було змісту падати нижче 26. Але маємо те що маємо. Заможні люди зараз користають моментом і обновляють парк авто, техніки та вражень від відпочинку. Бідне населення не розуміє, що низький курс, так само як і високий, це біда для них. Їм благо - це тільки стабільність. Найкраще рішення в Україні не прогнозувати, а оперативно реагувати на зміни. Ви як реагуєте? Змінили % розподілу кошика заощаджень?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
pesikot написав:Этот Libo сломался, несите следующего Потому что, прошлый или позапрошлый Libo активно агитировал за Порошенко и Гонтареву.
Я объективен. Потом оказалось, что Порошенко отпетый вор и клептоман. Бессовестный человек. К Гонтаревой отношение двоякое. С одной стороны она расчистила банковскую систему, как от нее требовал МВФ и ВБ (ей за это там до сих пор аплодируют), но с другой стороны она организовала и участвовала в разворовывании десятков миллиардов рефайненса. Ваших. Моих в то время в украинской банковской системе не было. И это всё происходило во время войны, когда вы от своих детей отрывали и жертвовали на армию. Так не должно быть.
Libo написав:Если бы это ты вещал на другие страны, тебе может быть и поверили бы. Но ты рассказываешь это людям, которые живут в этой стране и каждый день видят это безнаказанное воровство собственными глазами. И как только поймают какого-нибудь ворюгу, тут же срач в инете, каряул, взяли невинное дитя, он чист как младенец, отпустите … Пока не гадь. Просто жди суда.
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! (с) Про наші чесні судИ ви забули написати?... Процитую вас же: "Но ты рассказываешь это людям, которые живут в этой стране и каждый день видят это безнаказанное воровство собственными глазами." Кінець цитати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!