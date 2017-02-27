Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение12 ноября 2019 | Интерфакс-УкраинаРешение Нацбанка постепенно перевести валютные ОВГХЗ и еврооблигации Украины из категории безрисковых активов к разряду рисковых может еще дальше уменьшить ставки по валютным депозитам и подтолкнуть вкладчиков к гривневой альтернативе, считает финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив."В рамках курса на дедолларизацию, который был прописан в меморандуме между НБУ и Кабинетом министров, валютные ОВГЗ будут считаться рисковым активом. А значит, на каждый рубль таких активов банка нужно иметь запас капитала, по меньшей мере, 10 копеек (норматив достаточности капитала = 10%)", – пояснил он, почему валютные ОВГЗ становятся чуть менее привлекательным инструментом для банков.В то же время эксперт отметил, что введение этой нормы поднимает вопрос, какая политика является желанной для страны. "С одной стороны понятно желание снизить долю валюты в сбережениях граждан и займам Минфина в пользу национальной валюты. С другой стороны, в государстве есть десятки миллиардов долларов сбережений, и не использовать этот ресурс в условиях достаточно недешевых внешних займов в валюте немного расточительно", – считает Демкив.Комментируя влияние принятого НБУ решения на расчет достаточности капитала банков, эксперт отметил, что сегодня банковская система Украины имеет один из лучших показателей достаточности капитала – 18,43%, что почти вдвое превышает минимальные требования."Валютные ОВГЗ на балансе банков составляют около 100 млрд грн, таким образом дополнительные 10 млрд потребности в капитале не являются проблемой, ведь запас банковской системы превышает 65 млрд", – подчеркнул представитель ICU.По словам Демкива, это может быть некоторой проблемой для отдельных банков с большим портфелем валютных госбумаг, в которых показатель достаточности капитала является ниже среднего."Учитывая, что постановление предусматривает постепенный переход с нормами, у банков есть еще год для изменений", – сказал эксперт.Он уточнил, что около 40% этого портфеля на сумму около $1,5 млрд – у государственного Ощадбанка.Как сообщалось, согласно постановлению НБУ №132 от 7 ноября, новые коэффициенты рисков взвешивания для валютных ценных бумаг Украины будут вводиться с 31 марта 2020 года: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1Подробнее: