RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2686268726882689>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:12

  Libo написав:
  pesikot написав:Шо вы имеете сказать за Коломойского ? :)


За свои бизнес дела должен сидеть в полосатой пижаме на нарах. Но со звездой Героя Украины на груди и усиленным пайком за то, что спас Днепр и Украину в 2014 г.
:lol:

"Вопросов больше не имею" :)
Бенин ты разведчик :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:14

  Starikan написав:
  asti написав:
  Starikan написав:Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Так избавьтесь, что мешает?
:) :)

Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.


Незнаю , почему Вы меня вспомнили ?
Почему именно по 27 ?

Вы правы , я всегда покупаю доллар .
Я описывал подробно как работаю , буквально на предыдущих страницах , среди мучительных стенаний ЮРЫ 61.

Может я и не такой ловкий финансист , как многие себя позицианируют , но по прежнему работаю .
У меня нет таких заслуг в науке , как у Вас и я очень с Большим Уважением отношусь к Вам.Спасибо , что помните обо мне.

По прежнему вхожу в доллар и потом опять выхожу при оплате контрактов так как с страхом смотрю на то ,ЧТО Я НЕ ПОНИМАЮ .(творящееся на финансовом рынке )
Риски залаживаю в цену .

Не забывайте меня .
холява
2
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2025 раз.
Подякували: 1862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем, суд всё никак не может избрать меру пресечения подозреваемым по делу VAB.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:30

  pesikot написав:"Вопросов больше не имею" :)


В армии вопросов быть и не должно. :P
Если всё всем ясно, то: Вольно! Разойдись! :D
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7462
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3695 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:35

  Libo написав:
  pesikot написав:"Вопросов больше не имею" :)


В армии вопросов быть и не должно. :P
Если всё всем ясно, то: Вольно! Разойдись! :D


Здесь тебе не армия, вечный капитан :)

И ещё такой вопрос, у вас там в Америках как с презумпцией невиновности ?
Если до решения суда называть кого-то воришкой, это законно или нет ?

Меру пресечения до сих пор избрать не могут, а ты уже приговор вынес
Теряешь, капитан, былую хватку :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo написав:Суды сейчас тоже будут быстро меняться. Давай дождемся первых решений антикоррупционного суда. 8)

Років скільки чекати?
В бюджеті гроші не закінчаться? ))
"За пять месяцев НАБУ, САП, прокуратура открыла по экономическим преступлениям 511 дел. До суда дотащили 10. Решений судов на реальное исполнение 0. Оглянитесь, компания Коломойского тупо задолжала 1 млрд. гривен."))
stryzhko
 
Повідомлень: 693
З нами з: 04.10.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:56

  zzzzzz написав:Может кто пропустил, недавно в пятницу под конец дня НБУ издал новую постанову. Где изменил подход к оценке валютных ОВДП и ОЗДП ( еврободны)

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение
12 ноября 2019 | Интерфакс-Украина
Решение Нацбанка постепенно перевести валютные ОВГХЗ и еврооблигации Украины из категории безрисковых активов к разряду рисковых может еще дальше уменьшить ставки по валютным депозитам и подтолкнуть вкладчиков к гривневой альтернативе, считает финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив.

"В рамках курса на дедолларизацию, который был прописан в меморандуме между НБУ и Кабинетом министров, валютные ОВГЗ будут считаться рисковым активом. А значит, на каждый рубль таких активов банка нужно иметь запас капитала, по меньшей мере, 10 копеек (норматив достаточности капитала = 10%)", – пояснил он, почему валютные ОВГЗ становятся чуть менее привлекательным инструментом для банков.

В то же время эксперт отметил, что введение этой нормы поднимает вопрос, какая политика является желанной для страны. "С одной стороны понятно желание снизить долю валюты в сбережениях граждан и займам Минфина в пользу национальной валюты. С другой стороны, в государстве есть десятки миллиардов долларов сбережений, и не использовать этот ресурс в условиях достаточно недешевых внешних займов в валюте немного расточительно", – считает Демкив.

Комментируя влияние принятого НБУ решения на расчет достаточности капитала банков, эксперт отметил, что сегодня банковская система Украины имеет один из лучших показателей достаточности капитала – 18,43%, что почти вдвое превышает минимальные требования.

"Валютные ОВГЗ на балансе банков составляют около 100 млрд грн, таким образом дополнительные 10 млрд потребности в капитале не являются проблемой, ведь запас банковской системы превышает 65 млрд", – подчеркнул представитель ICU.

По словам Демкива, это может быть некоторой проблемой для отдельных банков с большим портфелем валютных госбумаг, в которых показатель достаточности капитала является ниже среднего.

"Учитывая, что постановление предусматривает постепенный переход с нормами, у банков есть еще год для изменений", – сказал эксперт.

Он уточнил, что около 40% этого портфеля на сумму около $1,5 млрд – у государственного Ощадбанка.

Как сообщалось, согласно постановлению НБУ №132 от 7 ноября, новые коэффициенты рисков взвешивания для валютных ценных бумаг Украины будут вводиться с 31 марта 2020 года: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1

Подробнее: http://ua.cbonds.info/news/item/1164761


как отразится это на резервах страховых компаний? ведь валютные овгз были безрисковые активы. теперь что, порежут лимиты?
kivin
 
Повідомлень: 132
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:59

  asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...

Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 21.09.13
Подякував: 773 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:02

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:А никто не слышал что за рефинанс брали откаты в НБУ, не ?)))

Зображення

Кстати, что там с финдиректором Майдана?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 21.09.13
Подякував: 773 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал

а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое?
или наличие 24 будет для вас сигналом узреть 22-23 летом?

мне кажется курс взят на вытягивание денег из матрасов, уже летом постригли, сейчас особо жаждущее часть сольют по 24 перед НГ, потом еще часть по 26 подумав что это зимний пик и можно будет откупиться летом, а там что то еще вылезет что взвинтит курс, пусть и кратковременно
Diego
 
Повідомлень: 60
З нами з: 14.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2686268726882689>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Guineapig, Vint, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6739 1472562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 20:30
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1616, 1617, 1618
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16173 1955515
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 20:06
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
294 35927
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 17:19
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.