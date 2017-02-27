Starikan написав:Я бы, например, с удовольствием избавился от $$, купленных по 26-27.
Так избавьтесь, что мешает?
Жаба давит Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Незнаю , почему Вы меня вспомнили ? Почему именно по 27 ?
Вы правы , я всегда покупаю доллар . Я описывал подробно как работаю , буквально на предыдущих страницах , среди мучительных стенаний ЮРЫ 61.
Может я и не такой ловкий финансист , как многие себя позицианируют , но по прежнему работаю . У меня нет таких заслуг в науке , как у Вас и я очень с Большим Уважением отношусь к Вам.Спасибо , что помните обо мне.
По прежнему вхожу в доллар и потом опять выхожу при оплате контрактов так как с страхом смотрю на то ,ЧТО Я НЕ ПОНИМАЮ .(творящееся на финансовом рынке ) Риски залаживаю в цену .
Libo написав:Суды сейчас тоже будут быстро меняться. Давай дождемся первых решений антикоррупционного суда.
Років скільки чекати? В бюджеті гроші не закінчаться? )) "За пять месяцев НАБУ, САП, прокуратура открыла по экономическим преступлениям 511 дел. До суда дотащили 10. Решений судов на реальное исполнение 0. Оглянитесь, компания Коломойского тупо задолжала 1 млрд. гривен."))
zzzzzz написав:Может кто пропустил, недавно в пятницу под конец дня НБУ издал новую постанову. Где изменил подход к оценке валютных ОВДП и ОЗДП ( еврободны)
Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение 12 ноября 2019 | Интерфакс-Украина Решение Нацбанка постепенно перевести валютные ОВГХЗ и еврооблигации Украины из категории безрисковых активов к разряду рисковых может еще дальше уменьшить ставки по валютным депозитам и подтолкнуть вкладчиков к гривневой альтернативе, считает финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив.
"В рамках курса на дедолларизацию, который был прописан в меморандуме между НБУ и Кабинетом министров, валютные ОВГЗ будут считаться рисковым активом. А значит, на каждый рубль таких активов банка нужно иметь запас капитала, по меньшей мере, 10 копеек (норматив достаточности капитала = 10%)", – пояснил он, почему валютные ОВГЗ становятся чуть менее привлекательным инструментом для банков.
В то же время эксперт отметил, что введение этой нормы поднимает вопрос, какая политика является желанной для страны. "С одной стороны понятно желание снизить долю валюты в сбережениях граждан и займам Минфина в пользу национальной валюты. С другой стороны, в государстве есть десятки миллиардов долларов сбережений, и не использовать этот ресурс в условиях достаточно недешевых внешних займов в валюте немного расточительно", – считает Демкив.
Комментируя влияние принятого НБУ решения на расчет достаточности капитала банков, эксперт отметил, что сегодня банковская система Украины имеет один из лучших показателей достаточности капитала – 18,43%, что почти вдвое превышает минимальные требования.
"Валютные ОВГЗ на балансе банков составляют около 100 млрд грн, таким образом дополнительные 10 млрд потребности в капитале не являются проблемой, ведь запас банковской системы превышает 65 млрд", – подчеркнул представитель ICU.
По словам Демкива, это может быть некоторой проблемой для отдельных банков с большим портфелем валютных госбумаг, в которых показатель достаточности капитала является ниже среднего.
"Учитывая, что постановление предусматривает постепенный переход с нормами, у банков есть еще год для изменений", – сказал эксперт.
Он уточнил, что около 40% этого портфеля на сумму около $1,5 млрд – у государственного Ощадбанка.
Как сообщалось, согласно постановлению НБУ №132 от 7 ноября, новые коэффициенты рисков взвешивания для валютных ценных бумаг Украины будут вводиться с 31 марта 2020 года: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1
asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...
Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал
а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое? или наличие 24 будет для вас сигналом узреть 22-23 летом?
мне кажется курс взят на вытягивание денег из матрасов, уже летом постригли, сейчас особо жаждущее часть сольют по 24 перед НГ, потом еще часть по 26 подумав что это зимний пик и можно будет откупиться летом, а там что то еще вылезет что взвинтит курс, пусть и кратковременно