Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку за 2-річними валютними ОВДП до 4,02%, а за 3-річними гривневими - до 13,07%
Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок 12 листопада 2019 року запропонувало інвесторам державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки. Вперше за останні два місяці інвестори також мали можливість придбати державні облігації номіновані в доларах США. Термін обігу останніх – 2 роки. Високий попит на державні облігації та ефективна політика Міністерства фінансів з управління державним боргом, дозволили в черговий раз знизити вартість запозичень. Середньозважені ставки дохідності за підсумками аукціону склали: • за 6-місячними ОВДП – 14,1% (зниження на 125 базисних пунктів); • за 1-річними ОВДП – 13,74% (зниження на 26 б.п.); • за 3-річними ОВДП – 13,07% (зниження на 199 б.п.); • за 2-річними ОВДП номінованими в доларах США – 4,02% (зниження на 148 б.п.). Загалом, за підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 10 897 млн грн (6- місячні ОВДП – 264 млн грн; річні ОВДП – 524 млн грн; 3-річні ОВДП – 2 636 млн грн; дворічні ОВДП в доларах США на суму $304,8 млн або 7 474 млн грн
asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...
Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой
а то что доставка будет в 2021 и вероятно еще и с задержкой Вас не смущает? мне с котлованами не везет, да и рост вторички на 10-15% сейчас показывает что большинство народу со мной солидарны в таких суждениях, вряд ли все дружно решили вот так взять и улучшить свои жилищные условия резко
вы реально думаете что кредиты под 10-12% будут возможны? тогда как быть с кратным девалом как результатом пирамиды, или его не будет? это ж тогда просто клондайк - набрать квартир и потом отвалить макулатуры при общем шухере ...
Автор77 написав:Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум. Вот и сейчас все настолько офигели, что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.
Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше мы увидим разворот годового тренда и достаточно резкое ослабление гривны. Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.
Невдячною справою займаєтесь. Логічне мислення у протистоянні із інсайдом - це заздалегідь гибле діло. По логіці нам не було змісту падати нижче 26. Але маємо те що маємо. Заможні люди зараз користають моментом і обновляють парк авто, техніки та вражень від відпочинку. Бідне населення не розуміє, що низький курс, так само як і високий, це біда для них. Їм благо - це тільки стабільність. Найкраще рішення в Україні не прогнозувати, а оперативно реагувати на зміни. Ви як реагуєте? Змінили % розподілу кошика заощаджень?
Сподіваюсь на відстріл євро принаймі до 1-25 в розрізі рік-півтора і інвестиціях в локаційну нерухомість, паперові гроші не можна тримати в кишені надто довго.
могу предложить несколько своих квартир у моря
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.