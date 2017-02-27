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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2686268726882689

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку за 2-річними валютними ОВДП до 4,02%, а за 3-річними гривневими - до 13,07%

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок 12 листопада 2019 року запропонувало інвесторам державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки. Вперше за останні два місяці інвестори також мали можливість придбати державні облігації номіновані в доларах США. Термін обігу останніх – 2 роки.
Високий попит на державні облігації та ефективна політика Міністерства фінансів з управління державним боргом, дозволили в черговий раз знизити вартість запозичень. Середньозважені ставки дохідності за підсумками аукціону склали:
• за 6-місячними ОВДП – 14,1% (зниження на 125 базисних пунктів);
• за 1-річними ОВДП – 13,74% (зниження на 26 б.п.);
• за 3-річними ОВДП – 13,07% (зниження на 199 б.п.);
• за 2-річними ОВДП номінованими в доларах США – 4,02% (зниження на 148 б.п.).
Загалом, за підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 10 897 млн грн (6- місячні ОВДП – 264 млн грн; річні ОВДП – 524 млн грн; 3-річні ОВДП – 2 636 млн грн; дворічні ОВДП в доларах США на суму $304,8 млн або 7 474 млн грн
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:11

  Навуходоносор написав:
  asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...

Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой


а то что доставка будет в 2021 и вероятно еще и с задержкой Вас не смущает?
мне с котлованами не везет, да и рост вторички на 10-15% сейчас показывает что большинство народу со мной солидарны в таких суждениях, вряд ли все дружно решили вот так взять и улучшить свои жилищные условия резко

вы реально думаете что кредиты под 10-12% будут возможны? тогда как быть с кратным девалом как результатом пирамиды, или его не будет? это ж тогда просто клондайк - набрать квартир и потом отвалить макулатуры при общем шухере ...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:13

  Diego написав:
  asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал
а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое?
Вы невнимательно читаете.
Я же написал: продал и НЕ ОТКУПАЛ!
Что мне сливать по-вашему?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Я же написал: продал и НЕ ОТКУПАЛ!

ясно, извините, я думал у вас тоже корзина имеется...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Своих" и "чужих" нет: у Зеленского подтвердили задержание чиновницы из Офиса президента

Они хотели задержания по делу VAB, перекрыть задержанием какой-то мелкой сошки. Всё, как они до этого делали - скандал перекроем новым скандалом.

Но они тупые и тупой наезд по делу VAB не состоялся
Уже и не знают, как из него выйти.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:22

  Автор77 написав:
  Realist написав:
  Автор77 написав:Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум.
Вот и сейчас все настолько офигели,
что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.

Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше
мы увидим разворот годового тренда
и достаточно резкое ослабление гривны.
Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.

Невдячною справою займаєтесь. Логічне мислення у протистоянні із інсайдом - це заздалегідь гибле діло.
По логіці нам не було змісту падати нижче 26. Але маємо те що маємо.
Заможні люди зараз користають моментом і обновляють парк авто, техніки та вражень від відпочинку. Бідне населення не розуміє, що низький курс, так само як і високий, це біда для них. Їм благо - це тільки стабільність.
Найкраще рішення в Україні не прогнозувати, а оперативно реагувати на зміни.
Ви як реагуєте? Змінили % розподілу кошика заощаджень?



Сподіваюсь на відстріл євро принаймі до 1-25 в розрізі рік-півтора і інвестиціях в локаційну нерухомість, паперові гроші не можна тримати в кишені надто довго.


могу предложить несколько своих квартир у моря :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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