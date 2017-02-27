Realist написав:

freeze написав: Логика НАБУ простая как пять копеек, огромный рефинанс Бахматюку выдан под фиктивный залог, которого в действительности не было, подозрение, что за это получен откат 10 процентов.

Как по мне за это мало поругать на пресс-конференции.

Откат пусть доказывают, пароли, явки, очные ставки, у нас презумпция невиновности и новый антикоррупционный суд. А вот с фиктивным залогом достаточно ясно. Логика НАБУ простая как пять копеек, огромный рефинанс Бахматюку выдан под фиктивный залог, которого в действительности не было, подозрение, что за это получен откат 10 процентов.Как по мне за это мало поругать на пресс-конференции.Откат пусть доказывают, пароли, явки, очные ставки, у нас презумпция невиновности и новый антикоррупционный суд. А вот с фиктивным залогом достаточно ясно.

Допускаю присутність корупції при видачі рефінансу. Повністю погоджуюсь, що у нас діє презумпція невинності. Нехай доведуть наявність складу злочину. Але все це не знімає із порядку денного питання - ЧОМУ у нас НЕ приходять до тих хто краде, а натомість ІДУТЬ до тих, хто МОЖЛИВО частково цьому посприяв. НЕВЖЕ не повинно бути навпаки? І кейс Бахматюка не єдиний.При цьому всьому повністю солідарний із паном Фурсою. Цитата:" В чем обвиняют менеджеров Нацбанка?Первое - что дали кредит быстро. Очень это подозрительно. Всего два дня на принятие решений по кредиту во время финансового кризиса. Поторопились.Действительно, зачем быстро давать стабилизационные кредиты. Надо было подождать месяц. Может уже и не надо было к тому времени кредит выдавать.Второе - кредит был необеспеченный, потому что банк завысил оценку недвижимости, которая выступала залогом.Правда, завысил, о чем сам Нацбанк давно сообщил всем органам. Банк обманул Нацбанк, который на тот момент просто не делал свою оценку залогов. А банк Бахматюка сфальсифицировал оценку.Но сам кредит покрывался не только залогом, но и личным поручительством Бахматюка. Т е он отвечает по этому кредиту всеми своими активами. Которые гораздо больше, чем сумма рефинансирования в 1.2 млрд гривен. И по которому Нацбанк судится с Бахматюком. Судится в данный момент. И проиграть может только в том случае, если сам судья потенциальный клиент НАБУ.Именно поэтому Бахматюк и предлагал своим мировые соглашения, о которых сейчас трубят его глашатаи, потому что отвечает всем своим имуществом и не может просто кинуть. Другое дело, что мировые соглашению заключают с заемщиками, попавшими в трудное финансовое положение, а не жуликами. Но это другая история.Таким образом, даже принимая на веру оценку залогов от банка в условиях цейтнота кризиса НБУ защитил себя этим договором поручительства.Более того, до 2014 года рефинансирование раздавали просто так, и только в рамках реформы регулятора, которую в том числе и проводил Писарук, Нацбанк стал требовать залог и положил конец безконтрольному выделению рефинансирования.А теперь НАБУ пришло в Нацбанк с обвинениями. И это можно трактовать по разному. Либо непрофессионализм. Который позволяет не увидеть вышеизложенных фактов. Либо чье то большое желание отомстить правлению НБУ.А остальное можете додумать сами..."Готівковий ринок поки що відреагував на сьогоднішні події тільки збільшенням спреду. Тиждень обіцяє бути цікавим.