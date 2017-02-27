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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26872688268926902691>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку за 2-річними валютними ОВДП до 4,02%, а за 3-річними гривневими - до 13,07%

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок 12 листопада 2019 року запропонувало інвесторам державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки. Вперше за останні два місяці інвестори також мали можливість придбати державні облігації номіновані в доларах США. Термін обігу останніх – 2 роки.
Високий попит на державні облігації та ефективна політика Міністерства фінансів з управління державним боргом, дозволили в черговий раз знизити вартість запозичень. Середньозважені ставки дохідності за підсумками аукціону склали:
• за 6-місячними ОВДП – 14,1% (зниження на 125 базисних пунктів);
• за 1-річними ОВДП – 13,74% (зниження на 26 б.п.);
• за 3-річними ОВДП – 13,07% (зниження на 199 б.п.);
• за 2-річними ОВДП номінованими в доларах США – 4,02% (зниження на 148 б.п.).
Загалом, за підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 10 897 млн грн (6- місячні ОВДП – 264 млн грн; річні ОВДП – 524 млн грн; 3-річні ОВДП – 2 636 млн грн; дворічні ОВДП в доларах США на суму $304,8 млн або 7 474 млн грн
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:11

  Навуходоносор написав:
  asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...

Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой


а то что доставка будет в 2021 и вероятно еще и с задержкой Вас не смущает?
мне с котлованами не везет, да и рост вторички на 10-15% сейчас показывает что большинство народу со мной солидарны в таких суждениях, вряд ли все дружно решили вот так взять и улучшить свои жилищные условия резко

вы реально думаете что кредиты под 10-12% будут возможны? тогда как быть с кратным девалом как результатом пирамиды, или его не будет? это ж тогда просто клондайк - набрать квартир и потом отвалить макулатуры при общем шухере ...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:13

  Diego написав:
  asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал
а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое?
Вы невнимательно читаете.
Я же написал: продал и НЕ ОТКУПАЛ!
Что мне сливать по-вашему?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Я же написал: продал и НЕ ОТКУПАЛ!

ясно, извините, я думал у вас тоже корзина имеется...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Своих" и "чужих" нет: у Зеленского подтвердили задержание чиновницы из Офиса президента

Они хотели задержания по делу VAB, перекрыть задержанием какой-то мелкой сошки. Всё, как они до этого делали - скандал перекроем новым скандалом.

Но они тупые и тупой наезд по делу VAB не состоялся
Уже и не знают, как из него выйти.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:22

  Автор77 написав:
  Realist написав:
  Автор77 написав:Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум.
Вот и сейчас все настолько офигели,
что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.

Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше
мы увидим разворот годового тренда
и достаточно резкое ослабление гривны.
Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.

Невдячною справою займаєтесь. Логічне мислення у протистоянні із інсайдом - це заздалегідь гибле діло.
По логіці нам не було змісту падати нижче 26. Але маємо те що маємо.
Заможні люди зараз користають моментом і обновляють парк авто, техніки та вражень від відпочинку. Бідне населення не розуміє, що низький курс, так само як і високий, це біда для них. Їм благо - це тільки стабільність.
Найкраще рішення в Україні не прогнозувати, а оперативно реагувати на зміни.
Ви як реагуєте? Змінили % розподілу кошика заощаджень?



Сподіваюсь на відстріл євро принаймі до 1-25 в розрізі рік-півтора і інвестиціях в локаційну нерухомість, паперові гроші не можна тримати в кишені надто довго.


могу предложить несколько своих квартир у моря :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:33

Libo
вы про кризис обещали написать...
и что за дембель, возвращаетесь?
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:37

  Realist написав:
  freeze написав:Логика НАБУ простая как пять копеек, огромный рефинанс Бахматюку выдан под фиктивный залог, которого в действительности не было, подозрение, что за это получен откат 10 процентов.
Как по мне за это мало поругать на пресс-конференции.
Откат пусть доказывают, пароли, явки, очные ставки, у нас презумпция невиновности и новый антикоррупционный суд. А вот с фиктивным залогом достаточно ясно.

Допускаю присутність корупції при видачі рефінансу. Повністю погоджуюсь, що у нас діє презумпція невинності. Нехай доведуть наявність складу злочину. Але все це не знімає із порядку денного питання - ЧОМУ у нас НЕ приходять до тих хто краде, а натомість ІДУТЬ до тих, хто МОЖЛИВО частково цьому посприяв. НЕВЖЕ не повинно бути навпаки? І кейс Бахматюка не єдиний.
При цьому всьому повністю солідарний із паном Фурсою. Цитата:
" В чем обвиняют менеджеров Нацбанка?
Первое - что дали кредит быстро. Очень это подозрительно. Всего два дня на принятие решений по кредиту во время финансового кризиса. Поторопились.
Действительно, зачем быстро давать стабилизационные кредиты. Надо было подождать месяц. Может уже и не надо было к тому времени кредит выдавать.
Второе - кредит был необеспеченный, потому что банк завысил оценку недвижимости, которая выступала залогом.
Правда, завысил, о чем сам Нацбанк давно сообщил всем органам. Банк обманул Нацбанк, который на тот момент просто не делал свою оценку залогов. А банк Бахматюка сфальсифицировал оценку.
Но сам кредит покрывался не только залогом, но и личным поручительством Бахматюка. Т е он отвечает по этому кредиту всеми своими активами. Которые гораздо больше, чем сумма рефинансирования в 1.2 млрд гривен. И по которому Нацбанк судится с Бахматюком. Судится в данный момент. И проиграть может только в том случае, если сам судья потенциальный клиент НАБУ.
Именно поэтому Бахматюк и предлагал своим мировые соглашения, о которых сейчас трубят его глашатаи, потому что отвечает всем своим имуществом и не может просто кинуть. Другое дело, что мировые соглашению заключают с заемщиками, попавшими в трудное финансовое положение, а не жуликами. Но это другая история.
Таким образом, даже принимая на веру оценку залогов от банка в условиях цейтнота кризиса НБУ защитил себя этим договором поручительства.
Более того, до 2014 года рефинансирование раздавали просто так, и только в рамках реформы регулятора, которую в том числе и проводил Писарук, Нацбанк стал требовать залог и положил конец безконтрольному выделению рефинансирования.
А теперь НАБУ пришло в Нацбанк с обвинениями. И это можно трактовать по разному. Либо непрофессионализм. Который позволяет не увидеть вышеизложенных фактов. Либо чье то большое желание отомстить правлению НБУ.
А остальное можете додумать сами..."

Готівковий ринок поки що відреагував на сьогоднішні події тільки збільшенням спреду. Тиждень обіцяє бути цікавим.

То есть депозитчики ФИ и ВАБ, что влетели держа $ на 200000+ получат свои долярчики из кармана Бахматюка?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:52

... висвітлюючи ПРАВДУ!

  Aps написав:
  stas_rst написав:
  Долярчик написав:- ну, то хто тут фінансово НЕ грамотний?

а так - молодець, взув усіх, хто босий і простоволосий :)


Может и правильно угадал тенденцию.
Но зачем заранее этим хвалиться?
Бо на ум от этого приходит только "дурень думкой богатіє".

Ну и если может кого-то он взуть, то только себя. )

... дитячий садочок!
- УВАЖНІШЕ потрібно читати і НЕ виривати слова/речення з моїх дописів!
- так, що ось мій повний допис і ключове я ВИДІЛИВ!!!
  Долярчик написав:...можливо, те що я напишу зараз - потрібно навесні писати, бо ще заскоро, але.....
- ну, як це так??? - такий ПРОСТАЧОК :mrgreen: Долярчик - зробив вас усіх разом?! :mrgreen:
- ну, то хто тут фінансово НЕграмотний? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:Но они тупые и тупой наезд по делу VAB не состоялся
Уже и не знают, как из него выйти.


Вы так переживаете за этих кадров, как будто они ваши близкие родственники.
Они за вас ни грамма не переживают, а заначек уже сделали, сколько вы и за 10 своих жизней не заработаете.
Пусть суд разберется и примет решение, не должно безнаказанно вороваться из бюджета 1.2 миллиарда гривен.
Факт кражи есть, должны быть и виновные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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