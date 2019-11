Додано: Вів 12 лис, 2019 22:30

Навуходоносор написав: asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться... А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...

Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой

Якщо розглядати квартири, то, як на мене, слід зважати на перспективи постачання газу, яким опалюються квартири, як правило. На наступну зиму перспективи не дуже оптимістичні (при відсутності транзиту). Популярність квартир буде під питанням, мабуть.

Під альтернативні методи опалення будинки багатоквартирні у нас не проектують (окремі електролінії, пічні димоходи, будинкові котельні на мазуті тощо). Якщо розглядати квартири, то, як на мене, слід зважати на перспективи постачання газу, яким опалюються квартири, як правило. На наступну зиму перспективи не дуже оптимістичні (при відсутності транзиту). Популярність квартир буде під питанням, мабуть.Під альтернативні методи опалення будинки багатоквартирні у нас не проектують (окремі електролінії, пічні димоходи, будинкові котельні на мазуті тощо).

